Où précommander Apple Mac Mini M2 aux États-Unis et au Royaume-Uni

Apple n’a pas tendance à lancer de nouveaux produits en janvier, mais 2023 a été une exception – bien que via des communiqués de presse, plutôt qu’un événement dédié.

Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces mis à jour utilisent les nouvelles puces haut de gamme M2 Pro et M2 Max d’Apple, la première faisant également son chemin vers le Mac Mini.

Vous devrez vous contenter du M2 standard sur le modèle le moins cher, mais les trois configurations devraient constituer une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur alimenté par le M1 à partir de 2020.

Avec le nouveau Mac Mini désormais disponible en précommande aux États-Unis et au Royaume-Uni, voici tout ce que vous devez savoir pour en acheter un.

Quand sortira le nouveau Mac Mini ?

Apple a officiellement annoncé le nouveau Mac Mini le 17 janvier 2023et il n’a pas perdu de temps pour rendre l’appareil disponible pour les précommandes.

Cela signifie que vous pouvez en acheter un dès maintenant aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux pays du monde, avant sa sortie le 24 janvier 2023.

Combien coûte le nouveau Mac Mini ?

Malgré des puces mises à niveau, le nouveau Mac Mini est en fait moins cher que la version 2020 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Voici les trois principaux parmi lesquels vous pouvez choisir :

M2 (processeur 8 cœurs, GPU 10 cœurs), 8 Go de RAM, SSD 256 Go – 599 $ / 649 £

M2 Pro (processeur 8 cœurs, GPU 10 cœurs), 8 Go de RAM, 512 Go SSD – 799 $ / 849 £

M2 Pro (processeur 10 cœurs, GPU 16 cœurs), 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 1 299 $ / 1 399 £

Il convient de noter que vous pouvez booster chacun des modèles ci-dessus avec jusqu’à 24 Go de RAM, jusqu’à un SSD de 2 To et 10 Gigabit Ethernet (par opposition au Gigabit standard), mais les prix grimpent rapidement.

Pour le contexte, voici combien coûtent les modèles de base M1 Mac Mini au lancement :

Processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go de RAM, SSD 256 Go – 699 $ / 699 £

Processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go de RAM, SSD 512 Go – 899 $ / 899 £

Où précommander le nouveau Mac Mini aux États-Unis et au Royaume-Uni

Jusqu’à présent, il n’y a qu’un seul endroit pour précommander le Mac Mini – directement auprès d’Apple lui-même :

Il n’est pas clair si d’autres détaillants proposeront des précommandes, mais il est presque certain qu’il y aura d’autres options une fois que le Mac Mini sera mis en vente le 24 janvier.