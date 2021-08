Où placer votre épargne d’urgence dans un contexte de hausse de l’inflation

« Avec de l’argent, s’il est destiné à quelque chose comme un fonds d’urgence ou une dépense à court terme, il doit être conservé en sécurité », a déclaré Ken Tumin, fondateur et rédacteur en chef de DepositAccounts.com. « Les actions, les bitcoins ou d’autres types d’investissements ne sont pas appropriés pour cela. »

L’inflation rapide pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans une récente interview, tandis que d’autres experts voient la hausse des prix se prolonger plus longtemps.

Voici un aperçu d’autres histoires ayant une incidence sur la planification de portefeuille et l’épargne-retraite :

Chacun offre des avantages et des inconvénients potentiels.

Lorsqu’il s’agit de stocker votre fonds d’urgence, il existe généralement une poignée d’options : certificats de dépôt, comptes courants, comptes d’épargne et du marché monétaire, et bons d’épargne.

Investir dans des obligations I offre un avantage particulier dans l’environnement actuel car elles sont indexées sur l’inflation, selon Tumin.

Contrairement à certains autres investissements, les obligations I vous permettent de reporter les impôts fédéraux sur l’argent jusqu’à ce que vous les rachetiez ou qu’ils atteignent leur échéance de 30 ans.

Cependant, il y a quelques compromis. Un inconvénient est que vous êtes limité quant au montant que vous pouvez investir par an. À l’heure actuelle, la limite est de 10 000 $.

Vous ne pouvez pas non plus échanger l’argent dans les 12 premiers mois suivant la date d’émission. Si vous retirez l’argent au cours des cinq premières années, vous risquez de perdre trois mois d’intérêts. Cependant, cela dépasse les pénalités de retrait anticipé pour certains CD de cinq ans, qui peuvent représenter au moins six mois d’intérêt, a noté Tumin.