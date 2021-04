La lune sera officiellement pleine à 23 h 32 HE lundi soir, le 26 avril.

D’autres noms pour cette lune incluent la lune d’herbe germée, la lune d’oeuf et la lune de poisson.

Une super lune se produit lorsque la pleine lune est à son approche la plus proche de la Terre sur son orbite.

La dernière semaine d’avril débutera par une pleine lune, connue ce mois-ci sous le nom de lune rose. De plus, c’est aussi une «supermoon».

La lune sera officiellement pleine à 23 h 32 HE le lundi 26 avril, mais elle aura l’air très pleine lorsqu’elle se lèvera au-dessus de l’horizon est lundi soir.

Cependant, avant que vous n’espériez, la lune n’aura pas l’air rose, avertit l’Almanach du vieux fermier.

« La lune aura sa couleur dorée habituelle près de l’horizon et passera à un blanc éclatant en glissant au-dessus de sa tête », a déclaré l’Almanach.

Alors pourquoi s’appelle-t-elle la lune rose?

«La pleine lune d’avril correspondait souvent aux premières fleurs printanières d’une certaine fleur sauvage rose originaire de l’est de l’Amérique du Nord: Phlox subulata – communément appelé phlox rampant ou phlox de mousse – qui était également connu sous le nom de« rose mousse »», a déclaré l’Almanach.

La NASA a déclaré que les autres noms de cette lune incluent la lune d'herbe germée, la lune d'œuf et parmi les tribus côtières d'Amérique du Nord, la lune de poisson, car c'était à ce moment-là que l'alose nageait en amont pour frayer.

Et c’est aussi la première des deux supermoons cette année: une supermoon se produit lorsque la pleine lune est à son approche la plus proche de la Terre sur son orbite. La lune semble plus grande car elle se trouve à une distance de 222 064 miles contre une moyenne de 240 000 miles, selon Space.com.

La lune semble légèrement plus grande et plus brillante en ce moment. En moyenne, les supermoons sont environ 7% plus grandes et environ 15% plus lumineuses qu’une pleine lune typique.

Le terme «supermoon» a été inventé en 1979 par l’astrologue Richard Nolle. C’est devenu un terme de plus en plus populaire et médiatique au cours des décennies qui ont suivi. Selon la NASA, les médias l’utilisent aujourd’hui pour décrire ce que les astronomes appelleraient une pleine lune périgienne.

La NASA a également déclaré que différentes publications et organisations utilisent des seuils légèrement différents pour décider quelles pleines lunes peuvent être qualifiées de super-lunes, mais pour 2021, tous conviennent que les deux pleines lunes d’avril et de mai sont des super-lunes.

La super lune de mai aura lieu le 26 mai.