TWISTED David et Louise Turpin ont été mis en cage à vie après que 12 de leurs 13 enfants aient été retrouvés enchaînés et émaciés dans une maison sordide de Californie.

Alors, qu’est-il arrivé aux enfants depuis qu’ils ont été sauvés de leur maison infectée et remplie de caca à Perris, dans le comté de Riverside?

Qu’est-il arrivé aux enfants retrouvés à Perris, en Californie?

Les enfants de David et Louise Turpin avaient été enchaînés à des lits sales et contraints de vivre dans la misère.

Ils n’étaient cruellement nourris qu’une fois par jour, ne pouvaient se doucher qu’une fois par an et étaient privés de jouets et de jeux.

Les méchants Turpins les avaient affamés au point qu’ils arrêtaient de grandir et souffraient d’un rétrécissement musculaire.

Les enfants vivaient de sandwichs à la Bologne et au beurre d’arachide pendant que leurs parents mangeaient à emporter, a rapporté Personnes.

Alors que les parents mangeaient bien, ils tourmentaient cruellement leurs enfants affamés en laissant des tartes aux pommes et à la citrouille sur le comptoir de la cuisine, mais en ne les laissant pas en avoir, a déclaré le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin.

Ils devaient dormir pendant la journée et n’étaient actifs que quelques heures la nuit.

Les Turpins ont emprisonné les enfants dans une maison qui semblait bien gardée à l’extérieur, mais qui était infectée de crasse et puait les déchets humains.

Les flics ont découvert les enfants dans une maison sombre et nauséabonde à environ 70 miles à l’est de Los Angeles le 14 janvier 2018.

Les victimes présentaient une insuffisance pondérale sévère et ne s’étaient pas baignées depuis des mois.

Ils ont décrit avoir été battus, affamés et mis en cage.

Les enfants passaient la plupart de leur temps enfermés dans leur chambre.

Les autorités choquées ont déclaré qu’ils avaient été confinés dans la maison des horreurs – enchaînés à des meubles, affamés et souvent privés de toilettes.

Certaines des victimes étaient si détachées qu’elles ne comprenaient pas le concept de policier ou de médecine.

Les enquêteurs ont conclu que le plus jeune enfant du couple, un bambin, était le seul à ne pas avoir été maltraité.

Le bureau du shérif du comté de Riverside a déclaré en janvier 2018: «Les députés ont localisé ce qu’ils croyaient être 12 enfants à l’intérieur de la maison, mais ont été choqués de découvrir que sept d’entre eux étaient en fait des adultes.

« Les victimes semblaient mal nourries et très sales. »

Les photos montraient des tapis et des portes maculés de crasse recouverts des égratignures des enfants.

Tous les noms des enfants commencent par la lettre J, selon des documents judiciaires qui n’indiquaient pas leur nom complet.

Après avoir été enlevés par les flics, plus de 500 000 $ de dons ont été recueillis par des groupes locaux pour leurs soins.

Les fonds ont aidé à fournir des soins médicaux et dentaires, une assistance éducative et d’autres services aux frères et sœurs maltraités.

Quel âge ont les enfants et où sont-ils?

L’âge des frères et sœurs allait de deux à 29 ans lorsqu’ils ont été sauvés de leur maison des horreurs.

Les services de protection de l’enfance (CPS) et les services de protection des adultes (APS) ont été appelés et les frères et sœurs ont reçu de la nourriture et des boissons après avoir été trouvés émaciés.

Six des plus jeunes enfants ont été transférés au Riverside University Hospital System (RUHS) pour des examens médicaux et admis pour traitement.

Les sept enfants adultes ont été emmenés au centre médical régional de Corona pour un examen et un traitement.

En 2019, Associated Press a rapporté comment deux des enfants plus âgés ont décrit avoir pris le contrôle de leur vie depuis leur libération de leur maison semblable à une prison.

Malgré le peu d’éducation de leurs parents cruels, ils s’étaient inscrits à l’université et apprenaient des choses simples, y compris comment faire du vélo, nager et préparer un repas. Mais ils étaient encore maigres après des années de négligence et de malnutrition.

«Je ne peux pas décrire avec des mots ce que nous avons vécu en grandissant», a déclaré le fils aîné devant le tribunal.

«Parfois, j’ai encore des cauchemars de choses qui se sont produites, comme mes frères et sœurs enchaînés ou battus.

« Mais c’est du passé et c’est maintenant. J’aime mes parents et je leur ai pardonné beaucoup de choses qu’ils nous ont faites. »

En 2020, le Soleil du désert ont rapporté que les enfants Turpin étaient capables de faire face à la pandémie de coronavirus, car ils avaient été forcés de passer la majeure partie de leur vie à l’intérieur et d’éviter les autres.

Jack Osborn, l’avocat des frères et sœurs adultes, a déclaré: «Covid-19 rend la tâche difficile, mais ils sont à l’école et vivent une vie normale.

« Ils ont grandi sans sortir. C’est bizarre pour eux maintenant, mais c’est quelque chose qu’ils font bien. »

Le journal rapporte que ses frères et sœurs adultes Turpin vivent toujours dans des régions du sud de la Californie.

On a dit qu’ils s’adaptaient encore aux «modes de vie traditionnels après des années de maltraitance et d’emprisonnement de la part de leurs parents».

« Peu d’informations sur les six frères et sœurs plus jeunes ont été divulguées parce qu’ils sont mineurs », ajoute le Desert Sun.

«Ils sont tous heureux», a déclaré le procureur adjoint du comté de Riverside, Kevin Beecham. Personnes en 2020.

«Ils avancent dans leur vie», a-t-il déclaré.

Comment la police a-t-elle trouvé les 13 enfants?

Deux des enfants emprisonnés des Turpins ont fait une offre de liberté au début du 14 janvier 2018.

Cependant, un frère a eu trop peur et est rentré chez lui, tandis que le second, leur fille de 17 ans, a appelé le 911 pour obtenir de l’aide.

L’adolescente qui s’est échappée avait sauté d’une fenêtre.

Après une vie isolée, elle ne connaissait pas son adresse, le mois de l’année ou ce que signifiait le mot «médicament».

Mais elle en savait assez pour faire entrer le 911 dans un téléphone portable à peine fonctionnel et a commencé à décrire des années d’abus à un répartiteur de la police.

«Ils se réveilleront la nuit et ils se mettront à pleurer et ils voulaient que j’appelle quelqu’un», dit-elle d’une voix aiguë.

La fille a ajouté: « Je voulais vous appeler tous pour que vous puissiez tous aider mes sœurs. »

Elle avait planifié l’évasion pendant deux ans, ont déclaré les autorités du comté de Riverside.

L’adolescente de l’époque a été saluée comme un héros pour avoir libéré ses frères et sœurs par Jack Osborn, l’avocat représentant les sept enfants adultes de Turpin.

La police a déclaré qu’elle avait initialement supposé qu’elle n’avait que dix ans, car elle était si émaciée.

Elle a dit aux autorités que ses 12 frères et sœurs étaient détenus et que certains étaient liés par des chaînes et des cadenas.

Twisted David Turpin et Louise ont été condamnés à perpétuité pendant 25 ans après avoir plaidé coupable des abus et de l’emprisonnement hideux de leurs enfants.

Qu’est-ce que l’école de jour Sandcastle?

David Turpin avait été ingénieur pour Lockheed Martin et Northrop Grumman.

Louise Turpin a été répertoriée comme femme au foyer dans un dépôt de bilan de 2011.

Bien que les parents aient déclaré à l’État qu’ils avaient scolarisé leurs enfants à domicile, l’enfant le plus âgé n’avait terminé que la troisième année.

«L’une des choses qui était intéressante, c’est qu’il (Turpin) a créé sa propre école à la maison pour que les enfants soient pris en compte et qu’ils ne soient vraiment vus par personne», a déclaré Sherryll Kraizer, experte en prévention de la maltraitance des enfants et fondatrice de la Coalition pour les enfants.

Le ministère de l’Éducation de Californie indique l’adresse Turpin, où la famille vivait depuis 2014, comme emplacement de l’école de jour de Sandcastle, avec David Turpin comme directeur.

Elle n’aurait pas été inspectée par les autorités après avoir été répertoriée comme école privée.

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, il aurait accueilli six élèves.

Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucune indication que quelqu’un d’autre y soit inscrit.