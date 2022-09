Où obtenir le meilleur rendement de votre argent dans un contexte de hausse des taux d’intérêt

Lorsque la Réserve fédérale a relevé le taux cible des fonds fédéraux de 0,75 point de pourcentage supplémentaire ce mois-ci, cela a ouvert de nouvelles opportunités aux épargnants pour obtenir de meilleurs rendements sur leur argent. La décision de la Fed vise à lutter contre la forte inflation, qui a fait monter en flèche les coûts du logement, de la nourriture et de l’énergie. La mauvaise nouvelle pour les consommateurs est que leurs dettes deviendront plus chères à mesure que les taux d’intérêt sur les cartes de crédit et autres soldes pourraient augmenter. Mais la bonne nouvelle est que les rendements de l’épargne continueront d’augmenter. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici comment se préparer à la remise de prêt étudiant À ce jour, la Réserve fédérale a relevé ses taux d’un total de 3 points de pourcentage cette année, alors qu’elle signale également qu’elle les augmentera d’au moins un autre point de pourcentage d’ici la fin de l’année, selon Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com. D’autres hausses de taux pourraient être en cours en 2023, selon la trajectoire que prendra l’inflation. C’est le moment idéal pour revoir où vous placez vos économies, a déclaré McBride. “Les taux d’intérêt augmentent au rythme le plus rapide en 40 ans”, a déclaré McBride. “Même si vous ne l’avez jamais regardé, c’est le moment.”

Comptes d’épargne en ligne

La hausse des taux de septembre fait déjà grimper certains comptes d’épargne en ligne. Certains taux d’intérêt sont déjà à 3 %, après avoir commencé l’année à 0,55 %, et devraient continuer à augmenter, selon McBride. “Nous sommes à des niveaux que nous n’avons pas vus depuis 2009”, a-t-il déclaré. Notamment, cette croissance des taux d’intérêt est concentrée sur les comptes en ligne, tandis que l’épargne des banques physiques n’a pas beaucoup bougé du tout.

Parmi les comptes d’épargne en ligne, les plus grands fournisseurs ont tendance à être à la traîne des mouvements de la Fed, tandis que les petits fournisseurs ont tendance à être plus agressifs pour atteindre 3 %, selon Ken Tumin, analyste principal du secteur chez LendingTree. Les coopératives de crédit, qui offrent également des comptes d’épargne, ont également été plus agressives pour suivre le rythme des hausses de taux de la banque centrale. Les institutions financières payant un taux de 3% comprennent Épargne directe en dollars et Quorumselon McBride. D’autres qui ont déjà augmenté leurs tarifs incluent Banque marchande de l’Indiana et certains comptes à Éléments financiersune coopérative de crédit également basée dans l’Indiana, selon Tumin.

Certificats de dépôt

Pendant ce temps, les certificats de dépôt vous permettront de bloquer un taux d’intérêt pour une période de temps fixe appelée date d’échéance, de six mois à cinq ans. Les rendements de ces produits grimpent également à 3% sur tout le spectre de maturité, a déclaré McBride. “Ces rendements de 3% sont les meilleurs que nous ayons vus depuis de nombreuses années”, a déclaré McBride. “Mais ils vont probablement aller encore plus haut, en particulier sur les échéances plus courtes, les CD à un et deux ans.” L’inconvénient est qu’un taux de CD qui semble attractif maintenant pourrait ne pas être aussi bon dans six mois si la Fed continue d’augmenter les taux d’intérêt, a déclaré Tumin.

Pour avoir plus de flexibilité, les épargnants voudront peut-être rechercher des CD assortis de pénalités de retrait réduites ou inexistantes, ce qui peut leur permettre de déplacer leur argent si des rendements plus attractifs deviennent disponibles ailleurs, a déclaré Tumin. Certaines banques et coopératives de crédit proposent des CD complémentaires, dans lesquels vous investissez un certain montant maintenant à un certain taux d’intérêt et avez la possibilité d’ajouter plus d’argent à une date ultérieure au même taux de rendement. Union fédérale de crédit de la marinepar exemple, a un CD de 20 mois avec une fonction complémentaire, selon Tumin, qui nécessite un dépôt minimum de 1 000 $.

Obligations de série I

Alors que l’inflation a atteint des sommets historiques, les obligations de série I sont devenues de plus en plus populaires en raison de leur capacité à faire face à ces coûts plus élevés. Les obligations de série I offrent actuellement un taux d’intérêt de 9,62 %, ce qui, selon les experts, est difficile à battre ailleurs. Ce taux doit être réinitialisé en novembre sur la base des dernières données d’inflation. On s’attend à ce qu’il soit au nord de 6%, selon Tumin.

Les obligations I méritent certainement d’être prises en considération dans certaines circonstances, mais elles ne remplacent pas un compte d’épargne d’urgence correctement financé. Greg McBride analyste financier en chef chez Bankrate.com

« Si vous achetez en octobre, vous obtiendrez six mois de ces 9,62 %, puis six autres mois de probablement quelque chose de plus de 6 % », a déclaré Tumin. Mais les obligations de série I présentent également des inconvénients. L’argent ne peut pas être encaissé la première année, et si vous retirez avant cinq ans, vous perdez trois mois d’intérêts. “Les obligations I méritent certainement d’être prises en considération dans certaines circonstances, mais elles ne remplacent pas un compte d’épargne d’urgence correctement financé”, a déclaré McBride.

Quand la liquidité doit être une priorité