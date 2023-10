Il n’y a eu que 20 matchs disputés jeudi, mais il n’a pas fallu longtemps pour que quelques-uns d’entre eux aient un impact sur les éventuelles tranches de football des séries éliminatoires de l’IHSA.

La South Suburban Conference a produit deux nouveaux entrants dans la projection avec des victoires de Tinley Park et Argo, mais aucun des deux ne peut respirer totalement facilement car chacun a de sérieux problèmes de points si nous finissons par devoir éliminer du terrain les équipes à cinq victoires.

Ces victoires ont également sérieusement entamé les espoirs d’équipes potentielles à 4 victoires de figurer sur le peloton. À l’origine, la projection prévoyait que quatre équipes atteindraient les 256 équipes, mais il n’en reste plus que deux, Brother Rice et Nazareth. Tous deux ont l’opportunité d’éviter le jeu de l’attente en décrochant une cinquième victoire ce soir.

Ces victoires ont également repoussé certaines limites entre les classements. Les deux équipes projetées à quatre victoires qui ont été supprimées provenaient toutes deux de 8A, Taft et Glenbrook South, ce qui signifie que Downers Grove North et Prospect ont tous deux été déplacés dans le peloton de classe 8A. Les nouveaux arrivants Argo et Grant ont occupé les postes vacants dans le domaine de la classe 7A, tandis qu’Antioche a occupé l’emplacement vacant créé en 6A, le placement précédent d’Antioche en 5A a été occupé par l’autre nouveau venu, Tinley Park.

Vendredi matin, Friday Night Drive a également appris une situation de forfait qui aura potentiellement un faible effet sur le terrain. Noble/Rauner s’est vu attribuer un double forfait lors de son match contre ASPIRA au cours de la semaine 8, ainsi qu’une défaite par forfait contre Noble/Pritzker au cours de la semaine 9.

Cela a fait chuter le record de Noble/Rauner de potentiellement 7-2 à 5-4. Plus important encore, cela a donné à Rauner deux défaites divisionnaires supplémentaires, ce qui est particulièrement important dans la conférence spécifique dans laquelle il réside, le CPL White Central. En raison des exigences de la CPL, seuls les deux meilleurs joueurs de division peuvent se qualifier pour les séries éliminatoires, peu importe s’ils répondent aux exigences de victoire et de points pour les autres équipes.

À l’origine, il semblait que Noble/UIC, Noble/Rauner et Noble/Hansberry pourraient se diriger vers une égalité à trois au sommet de la division. Et les règles de bris d’égalité de l’IHSA auraient eu Noble/Hansberry, à condition qu’ils battent Rowe-Clark samedi matin, remportant la conférence via le bris d’égalité et Noble/UIC prenant la deuxième place.

Mais après les forfaits de Rauner, le paysage du match de samedi change désormais. Rowe-Clark peut entrer en battant Noble/Hansberry, car cela les placerait en deuxième position dans la course divisionnaire. Noble/Hansberry doit soit gagner et remporter le titre de conférence, soit perdre et terminer en dehors des deux premières places et ne pas non plus atteindre cinq victoires. Noble/UIC obtient une offre quel que soit le résultat.

Lorsque l’offre était en jeu entre Rauner et Hansberry, c’était la différence entre une équipe 4A et une équipe 3A, maintenant l’offre en jeu se situe entre un Hansberry (3A) et Rowe-Clark (2A), donc la bulle entre 2A et 3A pourrait connaître un petit problème qui ne sera résolu que samedi midi.

Les autres divisions blanches de la CPL ont également une règle supplémentaire pour la qualification, car une équipe doit terminer parmi les quatre premières en conférence pour être éligible. Ainsi, pour une raison ou une autre, les écoles suivantes pourraient hypothétiquement encore atteindre ou avoir remporté cinq victoires mais ne pas être éligibles pour la participation aux séries éliminatoires : King, Noble/Golder et Noble/Rauner.

Voici où nous en sommes vendredi après-midi à 15 heures :

• 148 équipes ont remporté des offres décrochées

• 1 équipe est assurée de remporter une enchère (Rowe-Clark ou Noble-Hansberry), sera résolue samedi matin.

• 76 équipes sont actuellement ou ont remporté une cinquième victoire qui peuvent encore se qualifier pour les séries éliminatoires.

• 225 équipes ont au moins cinq victoires ou un espace de candidature garanti.

• Il y a 62 équipes 4-4 qui peuvent encore atteindre le plateau des cinq victoires et être éligibles aux séries éliminatoires.

• 12 de ces 62 s’affrontent vendredi ou samedi.

• Après avoir ajouté les six équipes qui remporteront les matchs 4-4 contre 4-4 vendredi au total général, 231 équipes auront au moins cinq victoires ou un espace d’enchère garanti.

• 23 de ces équipes 4-4 affrontent des adversaires avec une fiche inférieure à 0,500.

• En supposant que tous gagnent, cela laisse deux places à pourvoir.

• 27 de ces équipes 4-4 affrontent des adversaires avec une fiche supérieure à 0,500.

• Si tout le monde perd, cela laisserait deux places disponibles pour 4 à 5 équipes.

• Chaque équipe qui gagne dans le groupe de 27 équipes réduit ce nombre, en comptant à rebours à partir de 2.

• Si l’une des équipes du groupe de 23 équipes perd, ce nombre augmente en partant de 2.

• Si ce nombre se termine à zéro à la fin de tous les matchs, les cinq équipes gagnantes entrent sur le terrain et aucune équipe quatre gagnante n’y parvient.

• Si ce nombre se termine par un nombre positif, le nombre correspond au nombre de quatre équipes gagnantes nécessaires pour remplir le champ.

• Si ce nombre se termine par un nombre négatif, c’est le nombre d’équipes avec cinq victoires qui devront être éliminées du terrain pour le déterminer. Les équipes avec le plus petit nombre de points en séries éliminatoires dans le groupe à cinq victoires sont éliminées en premier.

Voici les dernières projections des séries éliminatoires (les classes 1A-4A restent les mêmes que celles de mercredi, les classes 5A à 8A ont changé). Des mises à jour seront fournies sur Friday Night Drive tout au long du week-end :

