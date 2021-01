MARTIN Luther King Jr. était un militant des droits civiques emblématique qui croyait en une manifestation non violente.

Le ministre baptiste a été un acteur clé du mouvement américain des droits civiques du milieu des années 1950 jusqu’à son assassinat en 1968.

Qui était Martin Luther King Jr?

Né le 15 janvier 1929, Martin Luther King Jr était un activiste social qui recherchait l’égalité et les droits de l’homme pour les Afro-Américains, les personnes socialement et économiquement défavorisées et victimes d’injustice.

Il a préconisé une manifestation pacifique et a été le moteur du boycott des bus de Montgomery et de la marche de 1963 sur Washington.

Le mois de mars a en fait contribué à l’adoption de lois historiques telles que la loi sur les droits civils et la loi sur les droits de vote.

Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964 et est honoré chaque année le Martin Luther King Jr Day, qui est un jour férié aux États-Unis depuis 1986.

Quel était le parcours de Martin Luther King Jr?

Martin Luther King Jr est né à Atlanta, en Géorgie, et était le deuxième enfant du pasteur Martin Luther King Sr et d’Alberta Williams King, un ancien instituteur.

Avec sa sœur aînée Christine et son frère cadet Alfred Daniel Williams, il a grandi dans le quartier Sweet Auburn de la ville – qui abritait à l’époque certains des Afro-Américains les plus importants et les plus prospères du pays.

Décrit comme un élève doué, King fréquente des écoles publiques séparées et à l’âge de 15 ans, il est admis au Morehouse College, l’alma mater de son père et de son grand-père maternel, où il étudie la médecine et le droit.

Bien qu’il n’ait pas eu l’intention de suivre les traces de son père en rejoignant le ministère, il a changé d’avis sous le mentorat du président de Morehouse, le Dr Benjamin Mays.

Après avoir obtenu son diplôme en 1948, King entra au Crozer Theological Seminary en Pennsylvanie, où il obtint un baccalauréat en théologie et une prestigieuse bourse avant d’être élu président de sa classe senior à prédominance blanche.

King s’est ensuite inscrit à un programme d’études supérieures à l’Université de Boston, terminant ses cours en 1953 et obtenant un doctorat en théologie systématique deux ans plus tard.

À Boston, il a rencontré Coretta Scott, une jeune chanteuse de l’Alabama qui étudiait au New England Conservatory of Music.

Le couple s’est marié en 1953 et s’est installé à Montgomery, en Alabama, où King est devenu pasteur de l’église baptiste de Dexter Avenue.

Ils ont eu quatre enfants: Yolanda Denise King, Martin Luther King III, Dexter Scott King et Bernice Albertine King.

Où a-t-il été assassiné?

Martin Luther King Jr a été assassiné dans la soirée du 4 avril 1968.

Il a été mortellement abattu alors qu’il se tenait sur le balcon d’un motel de Memphis, où King s’était rendu pour soutenir une grève des travailleurs de l’assainissement.

À la suite de sa mort, une vague d’émeutes a balayé les grandes villes du pays, tandis que le président Johnson a déclaré une journée nationale de deuil.

James Earl Ray, un condamné évadé et raciste connu, a plaidé coupable du meurtre et a été condamné à 99 ans de prison. Il a été reconnu coupable sur son 41st anniversaire.

Il a par la suite rétracté ses aveux dans une tentative de forcer un nouveau procès, mais sans succès.

Il est mort en prison après avoir purgé 29 ans pour le meurtre de King.

Quelles sont certaines des citations les plus mémorables de Martin Luther King Jr?

La marche sur Washington a culminé avec le discours le plus célèbre de King, connu sous le nom de discours «I Have a Dream».

Le discours a été décrit comme un appel animé à la paix et à l’égalité, que beaucoup considèrent comme un chef-d’œuvre de rhétorique.

Debout sur les marches du Lincoln Memorial – qui était un monument au président qui un siècle plus tôt avait fait tomber l’institution de l’esclavage aux États-Unis – il partageait sa vision d’un avenir dans lequel «cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de son credo: «Nous tenons ces vérités pour aller de soi, que tous les hommes sont créés égaux.

Le discours et la marche ont cimenté la réputation de King au pays et à l’étranger.

Plus tard cette année-là, il a été nommé «Homme de l’année» par le magazine TIME et en 1964, il est devenu la plus jeune personne à avoir reçu le prix Nobel de la paix.

D’autres citations MLK célèbres et mémorables incluent:

À la fin, nous ne nous souviendrons pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis.

L’amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami.

L’obscurité ne peut pas sortir de l’obscurité; seule la lumière peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine; seul l’amour peut le faire.

Faith fait le premier pas même lorsque vous ne voyez pas tout l’escalier.

La mesure ultime d’un homme n’est pas où il se trouve dans des moments de confort et de commodité, mais où il se tient à des moments de défi et de controverse.

Nous payons vos histoires! Avez-vous une histoire pour l’équipe de presse de Sun Online? Envoyez-nous un e-mail à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207 782 4368. Nous payons pour vidéos aussi. Cliquez ici pour télécharger le tiens.