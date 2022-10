Où marquer des cadeaux d’Halloween: Chipotle, Wendy’s

Les Américains devraient dépenser un record de 10,6 milliards de dollars pour Halloween cette année, dépassant le record de 10,1 milliards de dollars de l’année dernière, selon le Enquête annuelle auprès des consommateurs d’Halloween de la National Retail Federation.

En moyenne, les gens devraient dépenser environ 100,45 $ chacun pour des produits de base d’Halloween, tels que des bonbons, des costumes et des décorations, a constaté l’agence.

Selon l’agence, les taux de célébration d’Halloween devraient également revenir aux niveaux d’avant la pandémie. Et alors que les fêtards recherchent des friandises, de nombreux magasins et restaurants offrent des cadeaux et des réductions jusqu’au 31 octobre.

Voici sept endroits à découvrir :