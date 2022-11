Où manger des ramen pour le déjeuner et plus de questions de lecteurs

Je me demandais si vous aviez des recommandations pour les cafés de fin de soirée. Je suis un étudiant diplômé et la bibliothèque et le café près de chez moi ferment à 20h30. Je suis debout toute la nuit. quand j’ai un devoir à rendre, c’est littéralement jusqu’au lever du soleil. (Oh, et je suis à Brooklyn, mais je suis prêt à voyager si cela signifie que je peux m’asseoir quelque part et travailler avec un café à la main à, genre, 3 heures du matin) — Teddy M.

New York n’est plus la ville nocturne qu’elle était. (Plus d’informations à ce sujet dans un proche avenir.) Mais il y a encore quelques courageux, comme le presque centenaire Restaurant Kellogg’s à Williamsburg, Brooklyn, qui ose être ouvert 24h/24. Et oui, le personnel gardera le café à 2,75 $ la tasse jusqu’au petit matin. Et pendant que vous y êtes, pensez à lire sur la propriétaire, Irene Siderakis, qui a repris Kellogg’s après la mort inattendue de son mari en 2018. (Elle commande généralement le BLT ou l’omelette au blanc d’œuf lorsqu’elle travaille.)