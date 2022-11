Où manger à New York le week-end de Thanksgiving

Ou dirigez-vous vers Bushwick et goûtez aux incroyables prises du chef Ali Saboor sur la cuisine de rue iranienne à Eyval. Je choisis toujours deux commandes de pain plat barbari aéré, car vous en aurez besoin dans un restaurant aussi centré sur la trempette que celui-ci. Passez un morceau dans le yaourt à l’échalote avec de l’huile de curcuma, farcissez-le de salade de sekanjabin et de poitrine d’agneau, puis imprégnez-vous de ce qui reste de ragoût de ghormeh sabzi acidulé avec du citron vert et du jarret de veau.

Enfin, j’ai récemment eu un dîner joyeux à Monsieur Vole restaurant frère de Madame Vo dans l’East Village, et c’est exactement le genre d’endroit pour un groupe de convives enthousiastes. Commandez la planche banh mi et construisez votre propre sandwich au pâté. Battez-vous pour savoir qui aura la dernière bouchée du com chay croustillant à la saucisse vietnamienne, l’idéal platonique des plats de riz frits. Et obtenez le bar à la citronnelle, la tête et tout. Cela crie vraiment “pièce maîtresse”.