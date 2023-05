Où Mamma Mia a-t-elle été filmée ? Lieux de tournage des deux films

MAMMA Mia ravit les fans depuis le premier film sorti en salles en 2008.

En plus d’un casting incroyable d’acteurs hollywoodiens de premier plan, la toile de fond du film joue également un rôle important dans les deux images.

Universal Studios

Mamma Mia se déroule sur une île grecque[/caption]

Où Mamma Mia a-t-elle été filmée ?

Skopelos

Mamma Mia se déroule et tourne à Kalokairi, sur l’île grecque de Skopelos.

Le film a été principalement tourné sur l’île idyllique, en particulier les scènes extérieures.

Depuis que l’équipe de tournage y a tourné en 2007, Skopelos est connue sous le nom de « l’île de Mamma Mia ».

L’un des endroits de l’île qui a été le plus utilisé était la plage de Glysteri.

C’est là que Sophie et ses trois pères sautent des rochers après leur sortie en voilier.

Mais Glysteri n’est pas la seule plage montrée dans le film.

La plage de Kastani, à seulement 18 km de la ville de Skopelos, est une petite baie qui figurait également dans le film,

Également sur l’île se trouve la chapelle d’Agios Ioannis, où le mariage de Sophie a eu lieu.

Skiathos

Bien que la plupart des lieux de tournage de Mamma Mia se trouvent à Skopelos, Skiathos a également été utilisé.

Par rapport à son île voisine calme et tranquille, Skiathos est plus animée avec une ville principale animée et un aéroport international.

C’est une destination de vacances populaire, avec des centaines de milliers de Britanniques qui y affluent chaque année.

Où Mamma Mia : Here We Go Again a-t-il été filmé ?

Vis, Croatie

Alors que le deuxième film se déroule toujours à Skopelos, Mamma Mia: Here We Go Again a été tourné en Croatie.

Pour la suite de 2018, les producteurs ont déplacé le lieu de tournage sur l’île croate éloignée de Vis, située au large de la côte dalmate dans la mer Adriatique.

Cette fois, le film suit une jeune version de Donna, partant en voyage et rencontrant trois beaux hommes.

Le restaurant Jastozera à Komiza, à l’ouest de l’île, a servi de décor à une taverne grecque très utilisée dans le film.

Une jetée en bois a également été construite sur la plage de Vrboska, qui a servi de toile de fond à plusieurs scènes.

De toutes les îles croates, Vis est la plus mystérieuse – même pour les habitants, selon le Lonely Planet.

L’île a été coupée aux visiteurs étrangers des années 1950 jusqu’en 1989, et elle a également servi de base militaire pour l’armée nationale yougoslave, de sorte que de nombreux habitants ont fui la région.