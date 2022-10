Où Liz Truss s’est-elle trompée ? Rejoignez notre table ronde d’experts en ligne sur la politique britannique

Je jeu est terminé, l’ère courte, brutale et malheureuse de Truss est terminée. On ne peut pas regarder en arrière avec beaucoup d’affection, mais ce fut néanmoins une période importante.

Et nous voici donc en 2022, l’année de deux monarques et de trois premiers ministres. L’année où la constitution britannique a été une fois de plus mise à l’épreuve. L’année où le parti conservateur a finalement manqué de talents et d’idées. Mais 2022 a plus d’excitation en magasin.

Et surtout, qu’est-ce que Liz Truss a fait de mal?

Surtout, elle s’est trompée dans sa politique économique, ce qui était en grande partie dû à un malentendu fondamental sur le fonctionnement des marchés et sur la fragilité de l’économie britannique. notre rédacteur en chef adjoint, Sean O’Grady écrit.

«Elle et son chancelier Kwasi Kwarteng étaient incroyablement arrogants. C’étaient des fautes directes. Elle n’a pas pu s’en remettre », résume O’Grady.

Il a ajouté: «La disparition de Truss prouve – si nécessaire – que le gouvernement conservateur est à court d’idées, de discipline et qu’il manque extrêmement de talents. En effet, ces triples déficits sont interdépendants.

«Après 12 ans au pouvoir, leurs tentatives de blâmer Tony Blair et Gordon Brown pour leurs propres échecs sont pathétiques, et le public a perdu patience face à leurs excuses. Des théories du complot pratiques sur les « mondialistes », les restes, l’establishment et le « blob » alimentent un mythe selon lequel Truss n’a pas été autorisée ou n’a pas eu la chance de mettre ses politiques en vigueur. »

Mais ce n’est que le début, il y a tellement plus à discuter, y compris la pétition de The Independent pour une élection générale, qui a maintenant été signée par des centaines de milliers de personnes.

Voulez-vous des élections générales ?

Alors rejoignez-nous pour notre prochain événement virtuel qui se tiendra le mardi 25 octobre, où nous discuterons exactement où Truss s’est trompé et ce qui est susceptible de se produire ensuite.

L’événement débutera à 18h30, durera une heure et se déroulera sur Zoom.

Il est animé par notre commentateur politique en chef John Rentoul. Il sera rejoint par notre Sean O’Grady et l’économiste Julian Jessop.