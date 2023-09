Où l’innovation rencontre la durabilité – Samsung Global Newsroom

Sous le thème « Une connexion qui compte », Samsung Electronics a présenté ses derniers appareils, innovations, plates-formes et efforts en matière de développement durable lors de l’IFA de cette année, le plus grand salon grand public d’Europe qui s’est tenu à Berlin, en Allemagne.

Du 1er au 5 septembre, les visiteurs du stand de Samsung pourront découvrir de toutes nouvelles expériences connectées optimisées par SmartThings et découvrir comment l’entreprise combine innovation et initiatives respectueuses de l’environnement pour construire un avenir meilleur pour tous.

Samsung Newsroom invite ceux qui ne peuvent pas y assister en personne à faire une visite virtuelle du stand de l’entreprise à travers les photos ci-dessous.

1. La durabilité aujourd’hui pour un avenir meilleur

Dans la Sustainability Zone, les visiteurs peuvent découvrir Net Zero Home, une future résidence respectueuse de l’environnement, et en apprendre davantage sur les efforts environnementaux et les technologies de Samsung pour les générations futures, y compris les matériaux recyclables développés par l’entreprise tels que le « r-ABS » et l’impact environnemental de l’énergie. utilisation à la maison grâce à Carbon Intensity Insight.

En septembre 2022, Samsung a annoncé sa nouvelle stratégie environnementale et s’est engagé à atteindre la neutralité carbone à l’échelle de l’entreprise d’ici 2050 et à joindre les efforts pour lutter contre le changement climatique. À cette fin, l’entreprise a réduit ses émissions de carbone de plus de 900 000 tonnes et multiplié par trois l’utilisation de plastiques renouvelables par rapport à 2021.

2. Rationalisez votre routine quotidienne avec SmartThings

Samsung présente SmartThings, l’écosystème domestique étendu et entièrement intégré de l’entreprise. En particulier, cette section du stand montre comment les appareils tiers prenant en charge Matter ou HCA peuvent être connectés de manière transparente à la plate-forme de connectivité multi-appareils avancée.

3. Enrichissez votre quotidien avec une maison sur mesure

Sur le stand Bespoke Life, Samsung présente des appareils électroménagers durables et intelligents dotés d’options de personnalisation uniques. De plus, les visiteurs peuvent acquérir une expérience pratique avec les derniers appareils électroménagers de Samsung tels que le lave-linge et sèche-linge BESPOKE AI™, le Bespoke Jet™ AI et le four sur mesure.

4. Expériences vives et lumineuses exposées

Le stand de Samsung présente le Odyssée Néo G9 moniteur de jeu et Téléviseur ultra-large de 98 pouces gamme — mettant en avant la technologie MICRO LED de pointe qui offre une qualité d’image réaliste. De plus, Samsung Gaming Hub ouvre la porte au cloud gaming tandis que le Freestyle 2sd Le projecteur portable Gen présente de nouvelles façons de se divertir avec un format d’écran 21:9 pour une expérience cinématographique complète.

5. Déployez les dernières innovations mobiles avec la série Galaxy Z

Les visiteurs du stand de Samsung peuvent découvrir le revers de la médaille avec la dernière gamme d’appareils mobiles dévoilée à Galaxie déballée en juillet dernier – le Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Série Watch6 et série Tab S9.

Au-delà de l’innovation technologique de pointe, Samsung vise à connecter les gens entre eux et avec le monde qui les entoure grâce à ses produits. L’entreprise regarde vers l’avenir avec impatience, désireuse de réduire son impact environnemental, d’améliorer la vie des consommateurs et de découvrir de nouvelles possibilités pour un monde meilleur.