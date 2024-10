Où l’IA rencontre les applications professionnelles quotidiennes

ARTICLE SPONSORISÉ : L’événement numérique Gemini at Work de Google a eu lieu le 24 septembre – et vous pouvez registre pour regarder les moments forts à la demande.

UN discours d’ouverture Le discours du PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, et d’autres leaders du secteur définit l’ordre du jour en expliquant comment l’IA contribue à remodeler les entreprises à travers le monde.

Vous entendrez parler d’organisations telles que Randstad, spécialiste des services RH, qui utilisent déjà la technologie d’IA générative de Google comme plate-forme d’innovation en matière d’applications, de services et de processus pouvant fournir des résultats mesurables. Google a intégré l’IA directement dans ses applications les plus populaires, notamment Gmail, Docs et Drive, avec le Module complémentaire Gemini pour Workspace.

Il existe de nombreux conseils pour commencer à l’utiliser ici. Google estime que les utilisateurs professionnels peuvent gagner en moyenne 105 minutes par semaine en utilisant Gemini pour Google Workspace, temps qui peut facilement être réaffecté à d’autres tâches ailleurs pour augmenter leur productivité globale.

La société a également récemment annoncé que son produit autonome Application Gémeaux est désormais inclus en standard dans les plans d’abonnement Workspace Business, Enterprise et Frontline. Cela apporte les avantages de l’IA à des millions de clients Workspace, qui peuvent être sûrs que la protection des données intégrée respectera les politiques de confidentialité, de sécurité et de conformité de leur organisation (elle est certifiée selon les normes de sécurité et de confidentialité du secteur telles que SOC 1). /2/3, ISO 27001 et ISO 27701).

Il existe également un nouveau conseiller en sécurité qui fournit aux administrateurs informatiques des recommandations personnalisées sur la manière de renforcer leurs défenses contre les menaces, les mesures de sécurité des comptes et les capacités de protection des données.

Il y a un excellent résumé de la façon dont tout cela fonctionne en pratique dans ce Séance de 15 minutes. Il présente Aparnu Pappu, vice-président et directeur général de Google Workspace, et Yulie Kwon Kim, vice-présidente des produits de Google Workspace, qui présentent des cas d’utilisation réels qui démontrent comment l’IA intégrée peut aider les organisations à gagner du temps et à stimuler la créativité.

Si vous pensiez que l’IA était hors de votre portée, détrompez-vous : regardez cet événement numérique pour savoir comment vous pouvez l’utiliser à bon escient dès maintenant.

Sponsorisé par Google Workspace.