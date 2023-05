Où les voyages se rétablissent-ils le plus rapidement ? Deux régions en tête

« Nous nous attendons à ce que 2024 dépasse 2019 », a déclaré Julia Simpson, présidente et chef de la direction du WTTC.

Après une forte baisse en 2020, le secteur mondial du voyage a augmenté de près de 25 % sur un an en 2021, suivi d’une nouvelle augmentation de 22 % en 2022, selon le rapport annuel du WTTC, produit en partenariat avec Oxford Economics.

Le Conseil mondial du voyage et du tourisme affirme que le secteur mondial du voyage et du tourisme ne se rétablira pas complètement cette année, mais il s’en rapprochera.

À la fin de 2022, les niveaux de tourisme dans 34 pays – sur 185 analysés – ont rebondi aux niveaux d’avant la pandémie en termes de contribution au PIB, selon la recherche.

« Les pays menant la charge incluent les États-Unis et la République dominicaine », a déclaré Simpson à CNBC.

Les recherches du WTTC prévoient qu’au moins 50 autres pays atteindront – ou seront à moins de 95% de l’atteindre – cet objectif d’ici la fin de cette année.

« Notre recherche sur l’impact économique prévoit que l’Amérique du Nord et l’Amérique latine retrouveront leurs niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de 2023 », a-t-elle déclaré. « Nous prévoyons que l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique se rétabliront en 2024 et enfin, les Caraïbes devraient se rétablir d’ici 2025. »

Mais dans ce contexte, la reprise ne signifie pas que le nombre de voyages effectués est le même qu’avant la pandémie, car l’inflation et la hausse des coûts de voyage ont rendu les voyages plus coûteux.