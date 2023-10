où les trouver – Shaw Local

• Salon d’artisanat d’automne (bazar des Fêtes) : de 10 h à 15 h samedi, à l’école Goddard, 5005, rue Theodore, Plainfield. Les vendeurs comprennent Scentsy, Paparazzi, Color Scent, Usborne Books, de la mode pour enfants, de la mode pour adultes, des T-shirts, des bavoirs, des nœuds pour les cheveux, des prix de présence et des enchères silencieuses. Entrée libre. Pour plus d’informations, visitez facebook.com/GoddardSchoolPlainfieldIIIL.

• Marché artisanal et de vente d’automne de la Chambre de commerce de Manhattan : de 9 h à 14 h, le 30 septembre, Manhattan Junior High School, 15606 Smith Road, Manhattan. Pour plus d’informations, visitez facebook.com/ManhattanChamber.

• Deuxième exposition annuelle d’artisanat des SMNA : de 10h à 15h, le 7 octobre, Église Unie du Christ de St. John’s, 11100 2nd St., Mokena. Pour plus d’informations sur les SMNA, visitez nawsus.org.

• 17e Salon annuel de l’artisanat Couleurs d’automne : de 9 h à 15 h, le 7 octobre, Centre récréatif de Romeoville, 900 Romeo Road, Romeoville. Plus de 100 stands intérieurs et extérieurs. Entrée et stationnement gratuits. Concessions disponibles. Organisé par le village de Roméoville. Pour plus d’informations, visitez www.romeoville.org/craftshows.

• Foire artisanale et de vente de tournesols : de 9 h à 14 h, le 14 octobre, Église Méthodiste Unie de Channahon, 24751 W Eames St, Channahon. Plus de 40 artisans et vendeurs. Tirages au sort, vente de pâtisseries, snack-café. Entrée 2 $. Avantages Channahon United Women in Faith Missions. Pour plus d’informations, visitez channahonumc.org/sunflower-harvest-craft-show.

• Foire d’artisanat et de vendeurs : de 9 h à 15 h, le 21 octobre, église luthérienne Trinity, 508 N. Cedar Road, New Lenox. Plus de 35 vendeurs. Vaste gamme d’artisanat, de produits et de pâtisseries. Bénéficie des programmes jeunesse de Trinity Lutheran.

• Spectacle de cadeaux Sunshine Holiday et déjeuner barbecue : de 10 h à 15 h, le 27 octobre, foyer de soins Sunny Hill du comté de Will, 421 Doris Ave, Joliet. L’événement comprendra une vente de pâtisseries en plus des cadeaux des Fêtes et du déjeuner. Avantages Les Amis de Sunny Hill. Pour plus d’informations, appelez Karen au 815-347-2309 ou envoyez un e-mail à [email protected].

• Salon annuel d’artisanat d’automne de Plainfield Band Boosters : de 9 h à 16 h le 28 octobre et de 9 h à 15 h le 29 octobre, Plainfield High School – Central Campus, 24120 W. Fort Beggs Drive, Plainfield. Plus de 180 vendeurs, vente de pâtisseries et de plats chauds, dont des pommes de terre au four. Avantages pour les bandes du District 202. Entrée 5 $. Gratuit pour les 18 ans et moins. Pour plus d’informations, envoyez-nous un e-mail à [email protected]. ou appelez le 815-577-4444 (ligne d’information uniquement).

• Salon d’artisanat d’automne et vente de pâtisseries de la Will County Humane Society : de 10 h à 15 h, Chaney Club, 1903 Cora St., Crest Hill. Plus de 20 artisans et vendeurs. Entrée libre.

• Marché de Noël artisanal : de 9 h à 14 h, le 4 novembre, paroisse St. Mary Immaculate. Plus de 70 artisans, artisans, artisans et créateurs. Comprend des articles de vacances, des cadeaux, des décorations, des bijoux, des cartes de bougies et une vente de pâtisseries. Concessions disponibles à l’achat. Entrée 2 $. Avantages pour les élèves de l’école paroissiale St. Mary Immaculate. Pour plus d’informations, visitez smip.org.

• Salon de l’artisanat des Fêtes : 11 et 12 novembre, Louis Joliet Mall, 3340 Mall Loop Drive, Joliet. Plus de 30 artisans et vendeurs locaux se sont installés dans les allées principales du centre commercial, pendant les heures d’ouverture du centre commercial le samedi et le dimanche. Pour plus d’informations, visitez facebook.com/LouisJoliet/events.

• Bazar de Noël Saint-Joseph : 10 h à 15 h, Parc Saint-Joseph, 700, rue Théodore Joliet. Artisanat fait maison, vente de pâtisseries, vente de buvette. Visites de Saint-Nicolas et de M. et Mme Claus. Entrée libre. Poussettes acceptées.

• Foire d’artisanat et de vendeurs de Noël 2023 : de 8 h 30 à 16 h, le 2 décembre, Trinity Christian School, 901 Shorewood Drive, Shorewood. Plus de 70 vendeurs. Articles de vente directe, couronnes personnalisées, décoration d’intérieur, bijoux, boutiques de vêtements. Vente de pâtisseries (au profit du conseil étudiant) et concessions (au profit du département des sports). Entrée et stationnement gratuits. Pour plus d’informations, visitez facebook.com/TCSCraftFair.

• Huitième exposition annuelle d’artisanat et de photos Howliday Jingle Paws avec le Père Noël : 10 h le 2 décembre, Romeoville Athletic & Event Center, adresse : 55 Phelps Ave, Romeoville. Environ 4o à 50 vendeurs, table de bricolage pour les enfants (artisanat des fêtes et décoration de biscuits au sucre de Noël), photos avec le Père Noël pour les enfants et amis à quatre pattes (10 $). Entrée libre. Avantages Une queue de sauvetage animalier à 4 pattes. Pour plus d’informations, visitez facebook.com/Atailof4paws.

• Boutique de cadeaux de Noël et vente de pâtisseries : de 9 h à 15 h, le 3 décembre, St. John’s Gym, 403 N. Hickory St., Joliet. Boulangerie maison, tamales, articles cadeaux, vendeurs. Entrée libre. Pour plus d’informations, appelez St. John’s Religious Education au 815-727-9077.

entrée libre

Vous organisez une foire artisanale cet automne? Soumettre les informations sur l’événement à [email protected].

Veuillez inclure le nom et l’adresse de l’événement, l’heure, la date, les coordonnées, le nombre de fournisseurs, la date limite d’acceptation de fournisseurs supplémentaires et les coordonnées de jour (à des fins de vérification uniquement).

Contactez Denise M. Baran-Unland au 815-280-4122 ou [email protected] avec des questions ou pour plus d’informations.