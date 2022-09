Où les Russes partent en vacances depuis le début de la guerre en Ukraine

Il fut un temps où l’Europe occidentale était la destination de choix des touristes russes.

Mais les choses ont changé.

Max, un Russe d’une quarantaine d’années, avait l’habitude de flâner dans les musées en France, de déguster une cuisine raffinée en Italie et de faire des randonnées sur les collines d’Espagne.

Puis la Russie a envahi l’Ukraine. Cette année, Max, qui a déclaré à CNBC qu’il n’était pas à l’aise de partager son nom de famille, “n’a même pas envisagé” l’Europe comme destination de vacances.

“Je suis conscient des problèmes d’obtention de visas pour les pays européens”, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, l’Union européenne a accepté de suspendre un accord de voyage de 2007 avec Moscou qui a facilité la délivrance de visas aux Russes. Cette décision rendra plus difficile et plus coûteux pour les Russes de se rendre dans le bloc.