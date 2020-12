Les poches de Grande-Bretagne ont vu les prix de l’immobilier grimper malgré la pandémie, certaines régions enregistrant une croissance en pourcentage à deux chiffres, selon les dernières données d’Halifax.

Maisons dans certaines parties de Londres, comme ainsi que le Yorkshire, les West Midlands et le nord de l’Écosse ont connu les plus fortes augmentations en pourcentage au cours des 12 derniers mois, selon l’un des plus grands prêteurs britanniques.

Dans le quartier branché d’Islington à Londres, le prix moyen de l’immobilier a bondi de 13,4% ou 85 918 £ cette année, soit plus du double du pourcentage de croissance moyen dans la région du Grand Londres avec un prix de vente moyen de 727 922 £.

En dehors de Londres, Leeds a connu la deuxième plus grande augmentation globale, avec une augmentation de 11,3% – ou 25 024 £ – du prix moyen des logements en 2020.

Cette hausse a dépassé la moyenne régionale de 9% dans le Yorkshire et Humberside.

De retour dans la capitale, Croydon est arrivé à la troisième place après avoir assisté à une montée de 10,9% (39 117 £), après avoir augmenté de 1% l’année précédente.

Wolverhampton est arrivé au numéro quatre et les maisons de cette ville des West Midlands coûtent maintenant 9,5% de plus (18 975 £) pour une moyenne de 217 837 £. Ce chiffre est passé de 9 pour cent l’année précédente.

Hounslow, dans l’ouest de Londres, occupe la cinquième position, avec une hausse de 9,1% (43 697 £), ce qui est légèrement en baisse par rapport à l’augmentation de 13% de l’année dernière.

Une maison dans chaque arrondissement coûte maintenant en moyenne 397 538 £ et 523 659 £ respectivement, par rapport à la moyenne du Grand Londres de 558 272 £.

Mais tant Croydon que Hounslow ont connu une croissance bien supérieure à la moyenne de 6% pour la région.

Les plus gros « gagnants » du prix des logements de 2020 ont vu la valeur de leurs maisons grimper de 10% en moyenne au Royaume-Uni, selon les dernières données d’Halifax.

Les 20 villes avec la plus forte augmentation des prix moyens des logements 2019-2020 Ville Région Maison moyenne

Prix ​​(2019) * Maison moyenne

Prix ​​(2020) * 1 an de changement € 1 an de changement% Islington Le Grand Londres 727 922 642 004 85 918 13,4% Leeds Yorkshire et Humberside 222 092 247 116 25 024 11,3% Croydon Le Grand Londres 358 361 397 538 39 177 10,9% Wolverhampton Midlands de l’Ouest 198 862 217 837 18 975 9,5% Hounslow Le Grand Londres 479 962 523 659 43 697 9,1% Doncaster Yorkshire et Humberside 162 465 176 728 14 263 8,8% Inverness Écosse 180 847 195 534 14 687 8,1% Bournemouth Sud ouest 287 962 310 205 22 243 7,7% Watford Sud-est 427 252 460 102 32 850 7,7% Romford Le Grand Londres 363 265 391 000 27 735 7,6% Grimsby Yorkshire et Humberside 156 349 168 035 11 686 7,5% Richmond upon Thames Le Grand Londres 709 785 762 749 52 963 7,5% Kingston upon Thames Le Grand Londres 558 052 599 317 41 265 7,4% Boulonner Nord Ouest 169 745 181 853 12 108 7,1% Belfast Irlande du Nord 177 870 190 486 12 616 7,1% Lambeth Le Grand Londres 578 105 618 445 40 340 7,0% Sutton Le Grand Londres 438 149 468 180 30 031 6,9% Newcastle upon Tyne Nord 200 689 213 887 13 198 6,6% Hillingdon Le Grand Londres 464 279 493 671 29 392 6,3% Edinbourg Écosse 258 665 274 246 15 581 6,0% Royaume-Uni 275 291 304 598 29 307 10,6% (Halifax: 12 mois glissants jusqu’en octobre)

Les autres villes faisant partie du top dix sont Doncaster, Inverness, Watford et Romford.

Russell Galley, directeur général d’Halifax, a déclaré: « Tout comme beaucoup d’autres choses à propos de 2020, il aurait été difficile de prédire dans quelles régions les prix moyens des logements fluctueraient le plus cette année.

«Par exemple, selon l’arrondissement, vous pourriez être à la recherche de la plus forte hausse des prix ou des plus fortes baisses de la capitale.

«Les prix des logements ont bondi de plus de 11% dans la grande ville cosmopolite de Leeds dans le Yorkshire et de près de 10% à Wolverhampton, au cœur du Pays Noir.

« Plus au nord, Doncaster et Inverness ont également connu une croissance saine et, bien que la tendance générale des prix des logements cette année ait été à la hausse, quiconque cherche à acheter à Paisley, Hackney ou Aberdeen trouvera que les maisons coûtent un peu moins cher que l’année dernière. »

Inverness, dans les Highlands écossais – où les maisons coûtent maintenant 195534 £ – est le plus grand gagnant du prix des maisons en Écosse cette année, avec une augmentation moyenne cette année qui atteint 8,1% (14687 £), contre aucune augmentation entre 2018 et 2019.

Il y a de bonnes nouvelles potentielles pour les acheteurs et les vendeurs à Londres et en Écosse, les deux apparaissant plus d’une fois sur les listes des régions où la croissance des prix des logements est la plus forte et la plus faible.

Le Grand Londres occupe neuf des 20 premières places pour la hausse des prix des logements au cours de l’année.

Mais cette année, les prix plus largement dans la capitale sont une histoire à deux moitiés.

Le coût d’achat d’une maison dans le quartier populaire de Hackney est devenu 9 843 £, soit 1,5% moins cher que l’année précédente, ce qui en fait la deuxième plus forte baisse au Royaume-Uni, après Paisley en Écosse.

À quelques kilomètres à l’ouest de Glasgow, Paisley a vu les prix des maisons chuter de 1,7%, soit 2448 £.

Merton et Greenwich – dans le Grand Londres – occupent la cinquième et la sixième place sur la liste, avec des baisses de 0,6% et 0,2% respectivement.

Pendant ce temps, la capitale écossaise – l’un des endroits les plus chers à acheter en Écosse – a vu les prix des logements augmenter de 6% sur l’année, ce qui correspond à 15 581 £ supplémentaires, la propriété moyenne à Édimbourg étant désormais de 274 246 £.

D’un autre côté, pas trop loin de ces lauréats, Aberdeen dans le nord et Falkirk dans le centre de l’Écosse ont vu le prix des logements chuter cette année, de 1,4% (2761 £) et 0,8% (1484 £), soit à troisième et quatrième au Royaume-Uni dans l’ensemble.

Les acheteurs peuvent s’attendre à payer environ 200 810 £ pour une maison à Aberdeen ou 175 789 £ à Falkirk.

À Londres, même certains des plus proches voisins présentent certains des plus grands contrastes.

Islington, Croydon, Hounslow, Romford, Richmond-Upon-Thames, Kingston-upon-Thames, Lambeth, Sutton et Hillingdon ont tous connu certaines des plus fortes hausses de prix des maisons de l’année.

Au cours de la même période, Hackney, Merton, Greenwich, Tower Hamlets, Haringey et Wandsworth ont tous connu une baisse ou la plus faible croissance de l’année en regardant à travers le Royaume-Uni.