Où les premiers paris pointus sont sur le match de championnat TCU-Georgia CFP

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

Déposer votre argent durement gagné sur les cotes du match de championnat College Football Playoff est devenu une proposition plus difficile, grâce au match final.

Vous avez la Géorgie, championne nationale en titre, ce qui n’est pas une grande surprise. Et vous avez TCU, ce qui est plutôt une surprise. Avant la saison, vous auriez pu obtenir les Horned Frogs à 200-1 sur FOX Bet pour qu’ils gagnent tout.

En tant que tels, même si les Frogs sont arrivés jusqu’ici, ils sont presque deux outsiders pour les Bulldogs.

Alors, comment les parieurs pointus approchent-ils de l’inclinaison du titre de lundi soir ? Eh bien, au moins l’un d’entre eux vise plutôt le total de points de 62,5.

“Malgré une probabilité décente qu’il soit tarifé à un prix élevé en raison des résultats élevés des deux demi-finales nationales, je parierai le Over dans le match de championnat”, a déclaré Andy Molitor, un parieur bien versé dans le football universitaire et directeur du contenu pour Betsperts.com.

À contre-courant

Sur une base hebdomadaire pendant la saison de football – NFL ou collège – les parieurs avisés sont souvent connus pour jouer les Under sur les totaux. Les parieurs publics/récréatifs, qui ne veulent rien de plus que voir beaucoup de points, parient presque toujours le Plus. Les parieurs avertis raflent ce qui est considéré comme la meilleure valeur sur le Under.

Mais après deux matchs de demi-finale de haut vol où TCU a résisté au Michigan 51-45 et la Géorgie s’est ralliée à l’État de l’Ohio dans une victoire 42-41, Molitor adopte une approche différente. Et c’est même avec le porteur de ballon TCU Kendre Miller (genou) discutable en milieu de semaine pour le grand match.

“Après avoir subi quelques blessures en demi-finale contre Ohio State et avoir soudainement semblé un peu plus humain qu’ils ne l’ont été au cours des deux dernières saisons, je [still] pense que l’infraction TCU peut continuer son succès lundi soir. Bien que je ne sois pas sûr que ce sera suffisant pour soulever le trophée”, a déclaré Molitor. “La Géorgie a perdu 71 points au cours de ses deux derniers matchs, c’est probablement un peu plus que prévu et on ne peut pas compter sur elle pour continuer à ce taux élevé au moins. Mais cela a peut-être montré que certaines des blessures de la défense et des équipes spéciales commencent à se rattraper un peu.”

En effet, la Géorgie, réputée avare en défense, a cédé quelques points sur ses deux dernières sorties. Dans le championnat SEC contre LSU, les Bulldogs ont obtenu un score de 50-30, mais c’était la première fois de toute la saison que la Géorgie accordait plus de 22 points.

Puis en demi-finale du CFP, les Bulldogs ont pris du retard par deux touchés à deux reprises alors que l’État de l’Ohio montait et descendait sur le terrain, inscrivant cinq touchés et deux buts sur le terrain.

Infraction TCU sans coup de chance

Ayant vu les défaillances des Bulldogs en fin de saison en matière de défense et l’impressionnante offensive des Horned Frogs tout au long de la saison, Molitor se sent à l’aise en déclarant que TCU peut remplir son rôle en aidant Over 62,5 à encaisser. Il a été particulièrement impressionné par ce que QB Max Duggan & Co. a fait contre le Michigan.

« Évidemment, certains [TCU’s] le score est venu de la défense », a déclaré Molitor, notant que les grenouilles cornues ont renvoyé deux interceptions pour des touchés. la même chose sur un autre terrain neutre, en salle contre UGA.”

Et bien que TCU soit sur une course de Cendrillon, l’infraction n’est en aucun cas un conte de fées.

“Bien qu’une partie de cette saison magique se soit sentie aléatoire, rien de leur attaque ne l’est”, a déclaré Molitor. “Duggan est une véritable double menace, et il ne semble pas y avoir de plan sur la façon de ralentir les grenouilles cornues pour le moment, car leur attaque est vraiment un effort d’équipe. Alors que Kendre Miller et Quentin Johnston sont clairement leur meilleur arrière et receveur, ils sont profonds aux deux positions et ne permettent pas à une équipe d’enlever un joueur pour le battre.”

Georgia O en déplacement

Bien sûr, TCU ne peut pas encaisser de billets Over par lui-même à moins que quelque chose de vraiment fou ne se produise. Et puisque Molitor est moins certain que TCU tire l’énorme bouleversement, les Bulldogs devront certainement peser sur le tableau de bord.

Molitor ne voit pas cela comme un problème pour QB Stetson Bennett et l’attaque de la Géorgie.

“La plupart des arguments sont basés sur le score de TCU, ignorant l’autre moitié de l’équation qu’il faut pour encaisser un Over”, a déclaré Molitor. “Mais j’ai juste l’impression qu’obtenir 30-35 points devrait être le plancher absolu pour la meilleure équipe avec le quart-arrière très expérimenté. Et cela ne monte que si les Bulldogs sont dans un état de jeu qui ne leur permet pas de lever le pied le gaz.”

Sharps sur la propagation?

Les parieurs avisés s’impliqueront-ils de part et d’autre de cet écart considérable? De manière générale, les pros ne voudraient pas mettre 13 points. Ainsi, TCU serait probablement plus attrayant si les grenouilles cornues étaient en parfaite santé. Le commerçant junior de WynnBet, Dom DeBonis, a expliqué comment il pense que parier sur l’écart ira pour le choc du championnat

“Dans des circonstances normales, l’outsider à deux chiffres avec la propension à bien jouer tard dans les matchs serait le côté pointu. Mais cela dépendra de la santé du porteur de ballon des Horned Frogs Kendre Miller”, a déclaré DeBonis. “Je m’attendrais à ce que de l’argent vienne pour ou contre TCU, selon le moment où son statut sera officialisé. Jusqu’à présent, un écart de 13 s’est avéré être le juste milieu entre les deux parties. Ainsi, le chiffre de clôture pourrait très bien être déterminé par le rapport de blessure.”

C’est toujours un point important à souligner. Pour ceux d’entre vous qui envisagent de parier sur la propagation – ou vraiment sur n’importe quel marché lié au statut de Miller – gardez un œil attentif sur les nouvelles des blessures. Comme pour moi? Je suis plus enclin à suivre l’instinct de Molitor sur ce total.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que ce sera une autre fusillade à égalité avec les deux demi-finales et que TCU pourra le garder très intéressant toute la nuit.

Patrick Everson est analyste des paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas.

