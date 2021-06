Où les personnes non vaccinées ne sont-elles pas autorisées à voyager ?

C’est une chose d’obliger les voyageurs non vaccinés à se mettre en quarantaine ou à subir des tests Covid supplémentaires. C’en est une autre de les interdire complètement. Une liste restreinte mais croissante de destinations de voyage ferme ses portes aux voyageurs non vaccinés ou ne rouvre qu’aux voyageurs vaccinés. Quoi qu’il en soit, les non vaccinés voient leurs options de voyage commencer à diminuer alors que les pays tributaires du tourisme donnent la priorité à la sécurité et aux exigences d’entrée simplifiées par rapport aux politiques de porte ouverte pour tous.

Les personnes non vaccinées ne sont plus les bienvenues

Lors de la réouverture d’Anguilla en novembre dernier, les voyageurs de la petite île des Caraïbes devaient être testés négatifs pour Covid-19 avant et après leur arrivée. Une vague de nouveaux cas s’est ensuite produite en avril et Anguilla a fermé ses frontières aux touristes pendant un mois.

À partir de la semaine prochaine, les voyageurs non vaccinés ne seront pas autorisés à entrer à Anguilla. Michael Runkel | Collection Mix : Sujets | Getty Images

Maintenant, le territoire britannique d’outre-mer change de tactique. À partir du 1er juillet, les visiteurs doit être vacciné au moins trois semaines avant d’arriver. Cela s’applique à « tous les visiteurs … qui sont éligibles pour être vaccinés », selon le site de l’Office du tourisme d’Anguilla, qui dit que les enfants sont exemptés de l’exigence. Les voyageurs vaccinés n’auront plus besoin de se mettre en quarantaine, de passer un test Covid à leur arrivée ou de payer des frais d’entrée. Plus tôt cette année, les voyageurs vaccinés ont été facturés 300 $ pour entrer, tandis que les visiteurs non vaccinés ont été facturés 600 $.

Les cas augmentent, la tolérance diminue

Anguilla n’est pas la seule île des Caraïbes à fermer les portes aux voyageurs non vaccinés. La double nation insulaire de Saint-Kitts-et-Nevis a institué une politique similaire le mois dernier. Depuis le 29 mai, Saint-Kitts n’accepte que les voyageurs qui ont été vaccinés avec des vaccins américains ou européens. La nouvelle règle faisait partie de plusieurs initiatives annoncées par le Premier ministre Timothy Harris en réponse à un groupe de 16 cas de Covid détectés sur les îles le mois dernier, selon la St. Kitts Tourism Authority.

Un groupe de 16 nouveaux cas de Covid en mai a conduit Saint-Kitts-et-Nevis à fermer ses frontières aux voyageurs non vaccinés. Walter Bibikow | Vision numérique | Getty Images

« Les exigences de voyage annoncées précédemment pour les voyageurs non vaccinés sont nulles et non avenues », selon un déclaration annonçant le changement de politique. Les îles sont soumises à un couvre-feu quotidien à 18 heures et les sites touristiques sont fermés jusqu’au 26 juin. Un calendrier de réouverture aux touristes non vaccinés n’a pas encore été indiqué. Les enfants non vaccinés voyageant avec des parents vaccinés peuvent également entrer, bien qu’ils doivent « séjourner sur place » pendant 14 jours, plutôt que les neuf jours requis pour les touristes vaccinés. Anguilla et Saint-Kitts-et-Nevis sont considérées comme des destinations à faible taux de Covid de niveau 1 par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les deux ont été soulignés par CNBC en mars comme faisant partie d’une poignée de destinations touristiques qui ont ouvert leurs portes tout en maintenant de faibles taux d’infection à Covid.

Une « raison impérieuse » de voyager

D’autres endroits exigent que les visiteurs non vaccinés montrent qu’ils voyagent pour des raisons autres que le simple besoin de vacances. Lorsque la Polynésie française, qui comprend les îles de Tahiti et de Bora Bora, a rouvert le 1er mai, elle a désigné les Américains comme la seule nationalité pouvant entrer à des fins touristiques. La politique s’appliquait également aux Américains non vaccinés, bien que les non immunisés aient été soumis à des quarantaines. Cela a changé depuis. A partir du 16 juin, les touristes vaccinés peuvent entrer s’ils ont passé les 15 jours précédents au Royaume-Uni, dans la plupart des territoires français ou dans les pays de la « zone verte » de la France, selon l’organisation marketing des destinations de Polynésie française. Les pays de la « zone verte » comprennent actuellement la majeure partie de l’Europe, ainsi que des pays tels que l’Australie, le Canada et les États-Unis.

La liste « verte » des pays de la France La plupart de l’Europe, plus l’Australie, le Canada, Israël, le Japon, le Liban, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Corée du Sud et les États-Unis Source : Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, mise à jour le 17 juin

Tous les autres, y compris tous les voyageurs non vaccinés, doivent justifier d’un « motif impérieux » lié à la santé, à la famille ou au travail pour se rendre en Polynésie française. « Le tourisme n’est pas une raison impérieuse de voyager », selon Le site du tourisme de Tahiti. La politique de la France est légèrement plus détendue. Il permet aux voyageurs non vaccinés de pays « verts » à entrer via un test Covid négatif. Pourtant, les voyageurs des pays « oranges » – c’est-à-dire tous les pays qui ne figurent pas sur la liste verte ou rouge, c’est-à-dire la majorité du monde – doivent être vaccinés pour entrer ou montrer des « motifs urgents » pour voyager, selon le site du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères. Les collectivités françaises de Saint-Barth et Saint-Martin dans les Caraïbes ont rouvert ce mois-ci avec une politique similaire. Nils DuFau, président de l’office du tourisme de Saint-Barth, a publié séparément une annonce que Saint-Barth était ouvert aux américains vaccinés à partir du 9 juin.

Saint-Barth a rouvert ses frontières aux voyageurs américains vaccinés le 9 juin. Walter Bibikow | Vision numérique | Getty Images

L’Espagne est allée plus loin. A partir du 7 juin, l’Espagne accueille les voyageurs d’Europe et ceux d’une liste de 10 pays avec des taux de Covid bas ; tous les autres touristes doit montrer les certificats de vaccination entrer. Remarque : Les listes de pays de France et d’Espagne sont similaires. Cependant, le Royaume-Uni figure actuellement sur la liste de l’Espagne, contrairement aux États-Unis et au Canada.

Numéro d’équilibriste

Les pays dépendants du tourisme, comme ceux des Caraïbes, doivent équilibrer l’impact économique de l’accueil des touristes avec la sécurité de leurs citoyens, a déclaré Tim Hentschel, co-fondateur et PDG de la société de réservation hôtelière HotelPlanner. « Je ne peux qu’imaginer à quel point ces conversations doivent être difficiles entre un expert en maladies infectieuses d’un pays conseillant une politique plus stricte et un responsable du tourisme affirmant que tout le monde doit entrer immédiatement afin que l’économie ne s’effondre pas », a-t-il déclaré. Hentschel a déclaré que si 13 nations des Caraïbes sont souveraines, les territoires français tels que la Martinique et la Guadeloupe et les territoires néerlandais tels que Curaçao, Aruba et Sint Maarten pourraient finir par suivre les politiques de l’État. Hentschel a qualifié l’Asie d' »histoire très différente », principalement en raison de la baisse des taux de vaccination.

Les voyageurs vaccinés de certains pays ne seront pas tenus de se mettre en quarantaine à Phuket, en Thaïlande, à partir du 1er juillet. Jordanie Siemens | Pierre | Getty Images