Où les personnes handicapées peuvent-elles facilement voyager ? L’enquête nomme les meilleures villes

Les 500 précieuxune coalition d’entreprises, a publié sa liste des 10 villes les plus accessibles au monde. Le rapport cite une enquête menée auprès de 3 500 personnes handicapées, qui ont évalué les villes en fonction de “les liaisons de transport, la proximité des hébergements avec les attractions, les magasins et les restaurants, et la disponibilité d’informations sur l’accessibilité”. L’enquête a été menée en août et septembre et a impliqué des participants de cinq pays – le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Australie. “Nos recherches montrent que dans les secteurs public et privé de l’industrie du voyage et du tourisme, ces villes obtiennent régulièrement de bons résultats dans le classement de l’accessibilité”, a déclaré Caroline Casey, fondatrice du Valuable 500.

“Cependant… les dispositions d’accessibilité pour les personnes handicapées restent une réflexion après coup pour l’industrie du voyage et du tourisme – c’est pourquoi nous examinons tous les aspects du parcours de l’industrie pour les personnes handicapées dans la recherche que nous avons commandée.” Martin Heng, un écrivain spécialisé dans les voyages qui a rédigé le rapport, a ajouté : “Bien que l’accessibilité physique soit importante, ce qui est si important, c’est que dans tous les territoires, les personnes handicapées choisissent des prestataires de voyage en se basant sur le respect et la compréhension de leurs besoins.”

Asie

Singapour, Singapour) La population vieillissante de Singapour est “le principal moteur” de son accessibilité, selon le rapport. Le code d’accessibilité de la ville-état comprend des mandats tels que la sécurité et l’accessibilité des escaliers mécaniques et des ascenseurs, et la fourniture de toilettes accessibles au niveau de l’entrée de tous les bâtiments, a-t-il ajouté. Plus de 95 % des allées piétonnières, stations de taxis et abribus à Singapour sont également accessibles aux personnes en fauteuil roulant, aux personnes âgées ou à d’autres personnes handicapées. Shangai, Chine) Comme une grande partie de son développement s’est produite ces dernières années, les trottoirs du Shanghai moderne sont en “bon état, avec de nombreuses bordures de trottoir”, selon le rapport. Les bordures de trottoir sont des rampes reliant les trottoirs à la rue. La ville possède également le plus grand réseau de métro au monde, entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant. L’enquête a révélé que 39 % des répondants qui ont choisi Shanghai l’ont fait en raison de ses transports en commun accessibles.

L’horizon de Pudong à Shanghai. xPACIFIQUE | La banque d’images | Getty Images

Tokyo, Japon) Alors que 74% des répondants ont choisi Tokyo pour ses transports accessibles, les indicateurs tactiles de surface au sol – qui ont été inventés au Japon – sont également “omniprésents” dans la ville, selon le rapport. De tels indicateurs aident à avertir les piétons malvoyants des dangers et à faciliter la navigation. “Les rues principales sont bien dotées de bordures de trottoir, et bien que les rues plus petites n’aient souvent pas de trottoir, les utilisateurs de fauteuils roulants partagent les routes avec les voitures, les vélos et les autres piétons, les conducteurs sont beaucoup plus prévenants que dans d’autres pays”, a-t-il ajouté.

Las Vegas Le “grand nombre” de chambres d’hôtel accessibles à Las Vegas fait de la ville un choix exceptionnel pour les voyages. “Certains, comme le Bellagio, proposent des dizaines de chambres accessibles, d’autres en proposent des centaines – dans toutes les tranches de prix et tous les types de chambres, y compris les célèbres chambres et suites à thème de Las Vegas”, a écrit Heng.

Ces pièces ont des caractéristiques telles que des lève-personnes au plafond, des alarmes visuelles et vibrantes. Le rapport a révélé que les casinos de Las Vegas ont également formé du personnel pour aider les personnes handicapées aux tables de jeu, ou même placer des paris pour ceux qui ont besoin d’aide. New York La ville de New York a obtenu le meilleur score en fournissant des informations adéquates, ce qui permet aux personnes handicapées de “planifier leur voyage et d’éviter toute déception”. “La guide officiel de New York a une page d’accessibilité qui héberge des articles approfondis sur différents aspects de l’accessibilité dans la ville, ainsi que des guides accessibles sur certaines de ses attractions touristiques les plus importantes », a déclaré Heng. “Il existe également une base de données consultable et filtrable de 1 500 points d’intérêt – y compris des attractions touristiques, des musées, des galeries, des hôtels et des restaurants – qui donne des informations de base sur l’accessibilité.” Orlando Orlando est bien connue pour abriter des parcs à thème emblématiques tels que Walt Disney World, SeaWorld et Universal Studios Florida.

Magic Kingdom de Disney World à Orlando, en Floride. Joe Raedle | Getty Images Actualités | Getty Images

Selon le rapport Valuable 500, tous les parcs à thème d’Orlando proposent non seulement des hébergements physiques, mais également des mesures pour éviter les files d’attente. Parmi ceux qui ont choisi Orlando, 48% l’ont choisi pour sa grande variété d’hébergements accessibles, a-t-il ajouté.

Amsterdam, Pays-Bas) L’avantage d’Amsterdam par rapport à d’autres villes est son réseau de 400 kilomètres de pistes cyclables, que les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent également utiliser pour “une conduite en douceur”, selon le rapport. “Dans l’une des villes les plus favorables aux vélos au monde, il est même possible de louer des vélos adaptés, y compris ceux qui peuvent intégrer un fauteuil roulant”, a-t-il ajouté. Presque toutes les attractions touristiques de la ville sont également accessibles, à l’exception de la maison d’Anne Frank et du musée de la maison de Rembrandt.

Amsterdam est l’une des villes les plus accueillantes pour les vélos au monde, avec un vaste réseau de pistes cyclables. Lechatnoir | E+ | Getty Images

Paris, France) Paris est l’hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, ce qui lui a donné “un nouvel élan” pour être plus accessible, selon le rapport. “A l’approche des Jeux de 2024, la ville crée 15 quartiers pilotes accessibles autour des sites olympiques et paralympiques, améliorant l’accès aux espaces publics, aux hôtels, aux services, aux commerces, etc.” L’entrée dans de nombreux musées de la ville n’est pas seulement gratuite pour les personnes handicapées, elles peuvent également éviter les files d’attente, a-t-il ajouté. Londres, Royaume-Uni) Londres a affiché un “engagement fort” en faveur du tourisme accessible, a déclaré le Valuable 500, depuis une étude de 2018 qui a montré qu’il contribue plus de 17 milliards de dollars à l’industrie du tourisme.

“L’un des principaux résultats … a été la publication d’une multitude d’informations essentielles dont les personnes handicapées ont besoin pour planifier des vacances et des excursions”, écrit-il. Plus de la moitié (57 %) des personnes interrogées ont également choisi Londres en raison de ses liaisons de transport accessibles.

Australie