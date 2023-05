Où les meilleurs clubs européens jouent des matchs amicaux cet été

L’été approche à grands pas et cela signifie des barbecues, des fêtes au bord de la piscine et les meilleurs clubs de football européens traversent le monde pour jouer des matchs amicaux hors saison. Les grands garçons de l’UEFA ont déjà des plans détaillés pour des tournées à travers le monde. De plus, de nouveaux matchs amicaux tombent apparemment chaque semaine.

Certains clubs ont déjà confirmé leurs plans pour l’été. D’autres publient encore des informations. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur les tournées de pré-saison des meilleurs clubs européens pour l’été, y compris une liste exceptionnelle de matchs amicaux d’été aux États-Unis.

Les clubs européens et où ils seront cet été

Arsenal

Arsenal a rendez-vous avec la Major League Soccer, car les Gunners se rendront aux États-Unis pour jouer les MLS All Stars en juillet. L’équipe de Mikel Arteta disputera ensuite deux matchs de haut niveau contre Manchester United et le FC Barcelone.

FC Barcelona

L’été dernier, la principale nouvelle en provenance de Barcelone était la nécessité pour le club de tirer des leviers financiers. Cet été, la grande nouvelle est que les Blaugrana se rendront aux États-Unis pour quatre matches amicaux dans le cadre du Soccer Champions Tour. Barcelone jouera contre l’AC Milan, Arsenal, la Juventus et le Real Madrid dans un El Clasico spécial. Le club espagnol a déjà effectué une tournée aux États-Unis en 2011, 2015, 2017 et 2018.

Bayern Munich

Le Bayern Munich se rendra en Asie cet été, avec des matchs de haut niveau contre la concurrence anglaise. Die Roten sera en Asie du 24 juillet au 3 août. En plus de jouer contre les meilleures équipes d’Angleterre, le Bayern Munich jouera contre le Kawasaki Frontale du Japon. La tournée marquera le premier voyage du Bayern au Japon depuis 2008. Les géants allemands se termineront ensuite par une visite à Singapour.

7/26 contre Manchester City (Tokyo)

7/29 contre Kawaski Frontale (Tokyo)

8/2 contre Liverpool (Singapour)

Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund s’est rendu pour la première fois aux États-Unis en 1954. Depuis lors, les États-Unis sont une destination commune pour les Jaunes et les Noirs. Dortmund visitera à nouveau les États-Unis pendant l’intersaison, alors qu’ils affronteront Manchester United au stade Allegiant de Las Vegas. Les fans de football américains pourront voir de près l’international Gio Reyna.

Chelsea

Chelsea, qui dépense beaucoup, passera du temps aux États-Unis cet été. Les Blues joueront un énorme match amical contre le club de football gallois préféré des États-Unis, Wrexham. Les Londoniens participeront ensuite aux Premier League Series. Chelsea terminera sa tournée par un match contre le Borussia Dortmund allemand à Chicago avant de s’envoler pour l’Angleterre pour commencer la campagne de Premier League.

Juventus

La Juventus fera partie du Soccer Champions Tour qui se déroulera aux États-Unis en juillet et août. Les géants italiens affronteront Barcelone, l’AC Milan et le Real Madrid. La tournée débutera le 22 juillet et se terminera le 2 août.

Liverpool

Les Mighty Reds ignorent les États-Unis cet été et commenceront leurs préparatifs pour 2023-24 en Allemagne avec un camp d’entraînement. L’équipe de Jurgen Klopp se rendra ensuite à Singapour pour deux matches amicaux. Liverpool a une grande base de fans en Asie et frappera Singapour pour le deuxième été consécutif.

7/30 contre Leicester (Singapour)

8/2 contre Bayern Munich (Singapour)

Manchester City

Manchester City descendra également en Asie, alors que les Cityzens visiteront le Japon et la Corée du Sud. L’équipe de Pep Guardiola affrontera un autre club appartenant au City Football Group, Yokohama F. Marinos, avant de jouer contre le Bayern Munich en Allemagne à Tokyo. Un match contre l’Atletico Madrid espagnol à Séoul terminera la tournée.

7/23 contre Yokohama F Marinos (Tokyo)

7/26 contre Bayern Munich (Tokyo)

7/30 contre l’Atletico Madrid (Séoul)

Manchester United

Manchester United est sans doute le club anglais le mieux soutenu aux États-Unis, et les Red Devils reviendront pour une autre tournée estivale dans le pays. Les fans de football peuvent voir Man United jouer quatre matchs de haut niveau en juillet, alors qu’ils affrontent Arsenal, Wrexham, le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

Paris Saint Germain

Le premier club français, le Paris Saint-Germain, devrait se rendre en Extrême-Orient. Ce sera le deuxième été consécutif que le PSG se rend au Japon pour une tournée estivale de pré-saison. Les Parisiens sont encore en train de finaliser les dates et aucun match n’est actuellement confirmé. Il y a encore beaucoup de choses en suspens pour le club, certains joueurs de haut niveau pouvant potentiellement partir.

Real Madrid

Le Real Madrid espagnol disputera quatre matches de pré-saison aux États-Unis. Los Blancos participera au Soccer Champions Tour 2023 aux côtés de la Juventus, de Manchester United et de son rival détesté Barcelone. Madrid débutera la tournée au Rose Bowl contre l’AC Milan.

Wrexham

Le club de football gallois préféré des États-Unis visitera les États-Unis cet été. Ce sera un voyage remarquable pour les Red Dragons. Aucune autre équipe de la Ligue 2 ne jouera les mêmes matchs amicaux de haut niveau pendant l’intersaison. La plupart des équipes de la Ligue 2 resteront au Royaume-Uni. Pas Wrexham car le club appartenant à Hollywood continue de voir son profil augmenter aux États-Unis. Wrexham reviendra au Royaume-Uni pour le début de la saison de League Two le week-end du 4 août.

