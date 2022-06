Où les jeunes enfants peuvent-ils se faire vacciner contre le Covid-19 ?

Interrogée jeudi sur les politiques de nombreuses pharmacies pour vacciner les enfants de 3 ans et plus, le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré « une grande partie de cela peut être liée à la loi PREP, mais aussi à la capacité des pharmacies à gérer les jeunes enfants.

Elle a également souligné ce qu’elle a décrit comme “la volonté des parents de vouloir potentiellement emmener leurs jeunes enfants là où ils se font régulièrement vacciner, que ce soit leur centre de santé communautaire local ou leur pédiatre local”.

Certains parents ont déjà rencontré des obstacles.

Kelly Jensen, de Woodstock, Illinois, a déclaré qu’elle avait passé au moins 10 appels téléphoniques au début de cette semaine pour localiser un vaccin pour sa fille de 14 mois. De nombreuses grandes pharmacies n’administrent pas le vaccin aux enfants aussi jeunes, et Mme Jensen a déclaré que son pédiatre n’offrait pas non plus le vaccin aux jeunes enfants, invoquant un intérêt décroissant.

“Ce qui est si frustrant, c’est que je n’ai pu trouver aucune information”, a déclaré Mme Jensen, 37 ans. “J’avais l’impression de perdre la tête en essayant de trouver quoi que ce soit.”

D’autres types de cliniques pourraient être une meilleure option pour de nombreux parents, mais certains parents se sont tournés vers les groupes de médias sociaux et les réseaux locaux pour trouver des pharmacies pouvant accueillir leurs enfants.

Un groupe de volontaires appelé Vaccinate Under 5 a créé une base de données nationale des pharmacies et des prestataires administrant le vaccin aux jeunes enfants. La carte, remplie de soumissions en ligne de parents et de médecins, était opérationnelle avec des rendez-vous pour les enfants de moins de 5 ans, a indiqué le groupe.