Où les initiés de la NBA pensent que Jrue Holiday atterrira et pourquoi cela pourrait hanter les Bucks

Ric Bucher Analyste NBA FOX Sports

La star des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, rejoint Giannis Antetokounmpo à Milwaukee a fait des Bucks les bêtes de l’Est dans l’esprit de la plupart des recruteurs et dirigeants de la NBA – pour l’instant.

Mais il reste encore une chaussure à laisser tomber au lendemain de cet accord à succès. Faites-en un Jrue.

Alors que la nouvelle de Lillard allant aux Bucks dans un échange à trois équipes se concentrait sur comment et pourquoi Milwaukee a dépassé la destination préférée de Lillard, le Miami Heat, il y a une question bien plus grande à laquelle les équipes rivales sont impatientes d’avoir une réponse :

Qui obtiendra le meneur All-Star et quintuple All-Defensive Jrue Holiday ?

Pour l’instant, il se dirigerait vers les Blazers. Mais tout porte à croire que Portland, avec son mouvement de jeunesse en plein essor, cherche à recruter le joueur de 33 ans pour une combinaison de jeunes talents et de choix au repêchage. Les équipes qui ont au moins discuté de faire une offre pour lui, selon plusieurs sources de la ligue, sont le Heat, les Philadelphia 76ers, les Boston Celtics et les LA Clippers. Et même si Lillard, sept fois All-Star et sept fois All-NBA, a renforcé les espoirs de titre de Milwaukee, il y a ceux dans la ligue qui croient que les terres de vacances pourraient compenser la valeur ajoutée que Lillard pourrait apporter.

[Damian Lillard to Bucks: Grading and debating the massive three-team trade]

« Les vacances », a déclaré un recruteur de la Conférence Ouest, « sont indispensables pour toute équipe qui aspire à concourir pour un championnat NBA. Non seulement il est l’un des meilleurs joueurs bidirectionnels de la ligue, mais il est également l’un des les gars de la meilleure culture. »

Et même si Holiday apporterait certainement une mise à niveau aux quatre équipes répertoriées, le recruteur en a vu une qui constituerait la menace la plus claire pour les Bucks : les Celtics. Non seulement à cause de la façon dont Holiday affronterait Lillard, mais aussi de la manière dont il s’intégrerait au jeune noyau de Boston. Il considérait Holiday comme un égal à Marcus Smart, un ancien joueur défensif de l’année que Boston a distribué aux Memphis Grizzlies plus tôt cet été, avec un style de leadership moins abrasif.

« Il est l’antidote des Celtics contre Lillard », a déclaré le recruteur, « un joueur qui peut défier l’offensive de Damian et le faire travailler défensivement, l’un des points faibles de DL. Son leadership discret et exemplaire irritera moins les jeunes superstars sensibles de Boston que Le style plus agressif de Marcus Smart.

« Rejoindre l’équipe des Celtics les élèverait au rang du plus grand obstacle de Milwaukee pour sortir de l’Est. »

Surtout si Holiday peut reproduire ce qu’il a fait contre Lillard il y a cinq ans pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. C’est à ce moment-là que Holiday, plus grand et plus fort, a marqué en moyenne 28 points et a contribué à limiter Lillard à 18 points avec 35 pour cent de tirs alors que les Pélicans, sixième tête de série, ont bouleversé les Blazers, troisième tête de série, en les balayant du premier tour.

Un entraîneur adjoint rival de la Conférence Est estime également que les Celtics disposent du réservoir de ressources le plus riche pour l’acquérir. Ils possèdent tous leurs futurs choix de premier tour, ainsi qu’un choix de premier tour protégé en 2024 des Golden State Warriors et une multitude de choix de deuxième tour. Aucune des autres équipes intéressées ne dispose de ce genre de stock de repêchage. « Boston a les choses les plus attractives à offrir », a-t-il déclaré.

Les opinions variaient quant à l’équipe qui avait le plus besoin de lui. Après avoir raté Lillard et perdu deux partants face à l’agence libre – Gabe Vincent et Max Strus – un dirigeant de la Conférence Ouest a pointé du doigt le Heat. Mais il a reconnu que les Celtics constituaient la plus grande menace.

« Miami a le plus besoin de lui, sinon ils ne sont pas pertinents cette saison », a-t-il déclaré. « Boston passe à égalité ou en tête avec Milwaukee comme favori s’ils l’obtiennent. »

Le recruteur de la Conférence Ouest n’est pas convaincu que la culture Heat corresponde à la personnalité tranquille de Holiday.

« Miami pourrait faire autant de progrès avec Jrue qu’avec Damian, mais Jrue n’est pas du genre Heat », a-t-il déclaré. « C’est un type décontracté qui trouverait l’intensité de la chaleur supérieure à ce qu’il souhaite. »

Le choix le plus populaire pour l’équipe qui a le plus besoin de lui était les 76ers, ce qui serait un retour aux sources pour Holiday, qui y a passé ses quatre premières saisons avant que le directeur général de l’époque, Sam Hinkie, ne commence la tristement célèbre démolition surnommée « The Process », traitant le All-Star de 22 ans à la Nouvelle-Orléans pour la recrue Nerlens Noel et un futur choix de première ronde. L’une des rumeurs, selon une source de la ligue, serait un autre échange de trois équipes, celui-ci envoyant Holiday aux 76ers, le gardien mécontent des Sixers James Harden aux Clippers et une combinaison de choix et de jeunes talents des Clips et Sixers aux Clippers. Des blazers.

« A Philadelphie, il évite aux 76ers d’affronter la question du trading [Joel] Embiid et reconstruire leur franchise », a déclaré le recruteur de la Conférence Ouest, faisant référence au MVP en titre de la ligue, qui a laissé entendre cet été qu’il envisageait éventuellement de quitter Philadelphie. « Une zone arrière Holiday-Tyrese Maxey pourrait être l’une des meilleures de la NBA. »

Un recruteur de la Conférence Est était d’accord : « Je vois que Jrue est le meilleur là-bas parce qu’ils n’ont vraiment pas beaucoup, voire aucun, de joueurs bidirectionnels. Je pense simplement qu’il pourrait vraiment faire la différence sur cette liste. »

Alors qu’une source de la ligue a déclaré que les Clippers semblent avoir le plus d’intérêt pour Holiday, le consensus parmi tous les recruteurs et dirigeants était que la santé des stars sortantes Kawhi Leonard et Paul George est trop précaire pour les considérer comme des prétendants légitimes au titre.

« Franchement, je pense que leur fenêtre s’est fermée », a déclaré le recruteur de la Conférence Ouest.

La fenêtre des Bucks, quant à elle, devrait rester ouverte tant qu’Antetokounmpo, double MVP de la ligue, sera à Milwaukee. L’exécutif de la Conférence Ouest a déclaré que ce serait « un pari insensé » pour le directeur général des Bucks, Jon Horst, d’acquérir Lillard sans l’assurance d’Antetokounmpo que cela signifie qu’il restera.

Mais personne ne connaît mieux la valeur de Holiday qu’Antetokounmpo. « Il m’a béni avec un putain de championnat », a déclaré Antetokounmpo. « Ce type est mon frère pour la vie, et ça sera toujours comme ça. »

Peut être. Mais selon l’endroit où Holiday joue cette saison, il pourrait être plus qu’un frère. Il pourrait également être un obstacle à un autre championnat.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur le combat de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson à un stade précoce, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il propose également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Vacances à Jrué Asssociation nationale de Basketball