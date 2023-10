Où les grands investisseurs se cachent au milieu de marchés agités

Un logo de Goldman Sachs Group Inc. est accroché sur le parquet de la Bourse de New York, aux États-Unis, le mercredi 19 mai 2010.

Ce commerce constitue un moyen essentiel permettant aux institutions et aux investisseurs fortunés de s’adapter à la hausse des taux d’intérêt à long terme qui a récemment ébranlé les marchés. Le rendement du Trésor à 10 ans grimpe depuis des semaines, atteignant un sommet de 4,89 % depuis 16 ans vendredi après que le rapport sur l’emploi de septembre ait montré que les employeurs embauchaient toujours de manière agressive. Les investisseurs ont investi plus de 1 000 milliards de dollars en nouveaux bons du Trésor au dernier trimestre, selon Bloomberg.

« Ils disent : ‘J’obtiens désormais un rendement bien plus élevé tout au début de la courbe dans les titres du gouvernement' », a déclaré Rosner à CNBC lors d’un entretien téléphonique, faisant référence aux bons du Trésor à 1 an. « C’est vraiment là que l’on voit les investisseurs affluer. »

Une adjudication cette semaine de bons du Trésor à 52 semaines au taux de 5,19 % a été 3,2 fois sursouscrite, sa plus forte demande de l’année, a déclaré Lindsay Rosner responsable des investissements multisectoriels chez Goldman Sachs Asset and Wealth Management.

Selon Rosner, le plan de jeu tire parti de l’hypothèse selon laquelle les taux d’intérêt resteront plus élevés pendant plus longtemps que ce que les marchés avaient prévu plus tôt cette année. Si ce sentiment se confirme, les bons du Trésor à plus longue durée, comme celui à 10 ans, devraient offrir de meilleurs rendements l’année prochaine à mesure que la courbe des rendements s’accentue, a-t-elle déclaré.

« Vous obtenez un coupon de 5 % pour l’année suivante », a-t-elle déclaré. « Alors, dans un an, vous aurez peut-être des opportunités [in longer-duration Treasuries] à plus de 5% en titres publics ou potentiellement en [corporate bonds] dont le prix est désormais correct.

« Vous pourriez alors obtenir un rendement à deux chiffres, mais être confiant quant à la valorisation, contrairement à aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

Alors que les bons du Trésor à 10 ans se sont effondrés ces dernières semaines, d’autres instruments à revenu fixe, notamment les obligations de qualité investissement et à haut rendement, n’ont pas pleinement reflété le changement des hypothèses de taux, selon Rosner. Cela en fait une mauvaise affaire pour le moment, mais pourrait créer des opportunités à l’avenir.

Le bouleversement qui a pénalisé les détenteurs de bons du Trésor à plus longue échéance ces dernières semaines a conduit les gestionnaires professionnels à réduire la durée moyenne de leurs portefeuilles, selon Ben Emonsresponsable des titres à revenu fixe chez NewEdge Wealth.

« Les bons du Trésor sont très demandés », a-t-il déclaré. « Tous ceux qui ont besoin de gérer la durée de leur portefeuille peuvent le faire avec le bon du Trésor à 1 an. C’est ce que Roche noire ce que je fais, c’est ce que je fais. »