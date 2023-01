Où les entreprises américaines doivent partager les échelles de salaire avec les travailleurs en vertu de la loi

De nouvelles lois sur la transparence des salaires sont déployées aux États-Unis

Depuis le 1er janvier, trois nouveaux États – la Californie, le Rhode Island et Washington – ont rejoint le chœur des États, des villes et des comtés promulguant des lois sur la transparence des salaires destinées à donner aux travailleurs plus de poids pour négocier leurs revenus et combler les écarts salariaux.

Depuis des années, de nouvelles lois visent à protéger les demandeurs d’emploi pendant le processus d’embauche, par exemple en interdisant aux employeurs de poser des questions sur leur historique de salaire (ce qui peut empêcher les travailleurs sous-payés d’avoir un salaire équitable). En 2021, le Colorado a ouvert la voie avec un nouveau type de loi qui oblige les employeurs à mettre carte sur table de manière proactive et publique : les entreprises étaient tenues de répertorier les échelles de salaire sur les offres d’emploi pour les travaux pouvant être effectués dans l’État.

Depuis lors, d’autres États et localités ont adopté une législation similaire, tandis que d’autres ont des lois qui stipulent que les employeurs doivent divulguer le salaire minimum et maximum aux candidats à un moment donné du processus d’embauche.

Au total, environ 1 travailleur américain sur 4 vit désormais dans un endroit où les employeurs sont tenus de partager les échelles de rémunération en vertu de la loi, selon les calculs des analystes de Payscale. Voici un aperçu des endroits où les lois sur la transparence des salaires sont actuellement en vigueur :