Où les boîtes empilées rencontrent les plafonds à pignon

Rompre avec le cabinet d’architecture conventionnel basé à Toronto StudioAC conçu le Résidence Everden être « résolument contemporain », tout en rendant hommage aux notions traditionnelles de « maison ». La maison de trois étages joue avec l’idée de boîtes empilées décalées, créant une structure visuellement captivante qui allie harmonieusement forme, espace et design. Les architectes de StudioAC avaient pour objectif de transformer l’archétype du toit à pignon d’une simple icône en une expérience spatiale racontant un récit à travers chaque étage.

Ce qui distingue Everden, c’est la décision délibérée d’étendre le motif à pignon jusqu’au rez-de-chaussée, qui est généralement un espace cubique. Ce déménagement renforce le sentiment de « maison » dans tous les espaces de vie, donnant l’impression que chaque niveau est indépendant.

L’accent mis sur l’expérience de l’espace a permis à StudioAC de travailler de manière flexible dans le cadre du plan budgétaire et de la vision du client : créer une maison qui a un impact sans indulgence. L’extérieur d’Everden présente un revêtement en tôle ondulée durable, abordable et familier. Avec une attention méticuleuse aux détails portée à chaque niveau et parapet, le matériau rentable semble haut de gamme, ce qui donne la perception de boîtes soigneusement empilées.

L’intérieur minimaliste et neutre est rehaussé par le plafond en bois pointu qui s’étend de l’avant de la maison à l’arrière. Cette décision stratégique ajoute non seulement une touche de grandeur, mais permet également à d’autres détails de passer au second plan, s’avérant être une approche plus rentable sans compromettre l’impact.

Le niveau principal est flanqué de murs de fenêtres à l’avant et à l’arrière, créant un espace lumineux rarement atteint au rez-de-chaussée d’une maison de ce type.

Le dernier étage abrite la suite principale, également dotée d’un agencement ouvert avec la chambre et la salle de bains à chaque extrémité et le placard au milieu. À l’arrière, la salle de bain principale comprend une baignoire flottante centrée devant les fenêtres donnant sur la terrasse couverte.

Des passages de chaque côté du placard ouvert relient la chambre principale à la salle de bain.

