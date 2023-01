Où les bisons pouvaient errer

Alors que le bétail peut être géré pour imiter certains de ces avantages, le bison le fait naturellement.

La façon dont les bisons broutent crée également plus de fourrage, et le nouveau fourrage est le plus nutritif pour l’écosystème. “Comme si vous tondiez l’herbe dans votre cour avant”, a déclaré le Dr Shamon. « Si vous le tondez, il repoussera, il se régénérera. Les bisons ont le même impact sur les prairies. Ils tondent la pelouse et tondent la pelouse et créent de plus en plus de productivité.

En hiver, les bisons utilisent leurs têtes gigantesques pour déblayer la neige afin d’atteindre l’herbe en dessous. “Cette petite parcelle reçoit plus de soleil et toute l’urine qui s’y est déposée, et l’augmentation de l’humidité des événements printaniers crée une poussée rapide de croissance succulente au printemps”, a déclaré Wes Olson, un expert en bisons qui a travaillé pour ramener l’animal à Grasslands National. Parc en Alberta pour Parcs Canada.