Où les Américains ont les cotes de crédit les plus élevées et les plus basses

Votre lieu de résidence peut avoir une incidence sur votre cote de crédit.

Avec le faible taux de pauvreté et le taux d’emploi élevé du Minnesota, ses habitants ont une cote de crédit de 724, en moyenne, bien supérieure à celle d’États encore plus riches, comme la Californie et le New Jersey, selon un récent rapport de WalletHub basé sur les données de TransUnion.

En fait, les résidents du Minnesota ont la cote de crédit moyenne la plus élevée de tous les États du pays, suivis du New Hampshire, du Vermont et du Massachusetts, a constaté WalletHub.

Pendant ce temps, les résidents du Mississippi avaient le pointage de crédit le plus bas du pays – à 662 – avec la Louisiane, l’Alabama et l’Arkansas, malgré le coût de la vie relativement bas.