Où les acteurs de I’m A Celebrity restent-ils après la jungle ?

APRÈS avoir été expulsées de la jungle I’m A Celebrity, les stars ont droit à un séjour luxueux dans un hôtel glamour.

Le programme ITV existe depuis 2002, et après deux ans au Pays de Galles, l’émission est de retour en Australie pour la série 2022.

Où se trouve l’hôtel I’m A Celebrity ?

Lors des épisodes précédents de I’m A Celebrity, et depuis 2004, les camarades de camp ont séjourné à l’hôtel Palazzo Versace sur la Gold Coast australienne, après leur sortie de la jungle.

Cependant, dans un bouleversement massif, les stars expulsées et leurs familles ont maintenant réservé au Marriott voisin, également sur la Gold Coast, à la place.

Maintenant, ils vont se détendre dans un hôtel appelé le JW Marriott Gold Coast Resort and Spa, où les chambres commencent à 256 £ et offrent un look frais et moderne.

Un initié de la télé a déclaré: “ITV utilise le Versace depuis que la série est arrivée dans le Queensland en 2004.

“Ces scènes classiques de célébrités boueuses et épuisées arrivant dans le hall glamour et brillant font partie du tissu même de I’m A Celeb.

“Le nouvel hôtel est charmant, mais juste différent de l’opulence bouji du Versace, qui est si bien connue des téléspectateurs.”

ITV dit que le changement fait partie d’une refonte des nombreux éléments de l’émission après son absence d’Australie pendant la pandémie.

Puis-je y rester ?

Comme tous les autres concurrents de I’m A Celeb, les membres du public peuvent s’offrir un séjour à l’hôtel.





Un séjour d’une nuit vous coûtera environ 256 £ par nuit.

Cependant, l’une des suites haut de gamme du JW Marriott avec vue sur l’océan coûte environ 650 £ la nuit.

Quand est-ce que je suis une célébrité 2022 à la télévision ?

I’m A Celebrity, qui est l’une des productions les plus populaires d’ITV, revient sur nos écrans de télévision le 6 novembre 2022.

L’émission débutera sur ITV à 21 heures et se poursuivra à cette heure tous les jours.

Vous pourrez également regarder des épisodes sur le hub ITV.