Où le visage de la reine Elizabeth II est apparu sur les billets de banque du monde entier

Sur le papier, la reine vit. Alors que la reine Elizabeth II a régné en tant que monarque britannique pendant 70 ans, son visage est imprimé depuis bien plus longtemps. Depuis 1935, son image orne les plis des billets de banque au Canada. Dans plus de 30 pays et territoires, les trésors ont imprimé Sa Majesté des billets de 1 cent à Hong Kong aux billets de 20 dollars en Nouvelle-Zélande.

En raison de l’histoire de l’Empire britannique, l’introduction de l’image de la reine sur les billets de banque dans les territoires et colonies sous contrôle britannique – comme de nombreuses îles des Caraïbes et Hong Kong – était à bien des égards un fait accompli . Mais dans bon nombre de ces pays, son image a perduré à travers les mouvements d’indépendance souveraine, au moins pendant un certain temps, en maintenant son héritage symbolique à la tête d’un empire mondial vieillissant.

À Antigua-et-Barbuda, les dirigeants prévoient d’organiser des référendums dans les années à venir sur le renversement officiel de la monarchie. Qu’ils continuent à faire circuler l’image de la reine sur leur monnaie dépend probablement de leur maintien ou non à la Banque centrale des Caraïbes orientales. De nombreux anciens avant-postes des Britanniques E mpire ont été engagés dans un jugement public sur les héritages du colonialisme , et une partie de ce dialogue est la façon dont ils représentent les membres de la royauté britannique ayant cours légal.

**Tes États des Caraïbes orientales sont d’anciens territoires britanniques des Caraïbes et comprennent six pays et deux territoires britanniques d’outre-mer : Antigua-et-Barbuda ; Dominique ; Grenade ; Saint-Kitts-et-Nevis ; Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines; Anguilla ; et Montserrat. La Barbade, les îles Vierges britanniques, Trinité-et-Tobago et la Guyane ont adopté les dollars des Caraïbes orientales à un moment donné, mais se sont retirés, ils sont donc répertoriés séparément.