Où le tireur présumé de l’école de Géorgie a-t-il obtenu l’arme ?

Un jour après le fusillade mortelle au lycée d’Apalachee à Winder, en Géorgie, les autorités publient davantage d’informations sur l’arme utilisée dans l’incident qui a tué deux étudiants et deux professeurs et en a blessé neuf autres.

Le tireur présumé, Colt Gray, a été le dernier à utiliser un type d’arme qui a été couramment utilisé dans les fusillades de massey compris les fusillades meurtrières dans les écoles de Lycée Marjorie Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, et École élémentaire Robb à Uvalde, au Texas, ainsi que des fusillades de masse dans un Buffalo, New York, supermarché et sur le Le Strip de Las Vegas.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’arme qui, selon les autorités, aurait été utilisée par Un suspect de 14 ansqui a été accusé de quatre chefs de meurtre.

Quelle arme a été utilisée lors de la fusillade dans l’école de Géorgie ?

Les autorités ont déclaré mercredi que l’arme utilisée par le suspect était un Fusil à plate-forme de type ARCes armes, basées sur le modèle AR-15, sont des fusils semi-automatiques légers et appréciés des consommateurs. Bien qu’ils soient souvent appelés « fusils d’assaut » (terme que les défenseurs des armes à feu considèrent comme trompeur), le « AR » signifie ArmaLite, la société qui a développé l’AR-15 original.

Les munitions à grande vitesse tirées par ces types d’armes peuvent briser l’osmais des milliers sont vendus chaque année.

Comment le tireur présumé de Géorgie a-t-il obtenu l’arme ?

Dans l’incident de Winder, en Géorgie, CBS News a appris que la police et des agents fédéraux enquêtaient pour savoir si le suspect avait reçu l’arme en cadeau de son père, Colin Gray, en décembre 2023, selon quatre sources fédérales chargées de l’application des lois proches de l’enquête.

Le père de famille de 54 ans a été arrêté jeudi accusé de meurtre au deuxième degré, d’homicide involontaire et de cruauté envers les enfants, selon le Georgia Bureau of Investigation.

« Ces accusations découlent du fait que M. Gray a sciemment permis à son fils, Colt, de posséder une arme », a déclaré le directeur du GBI, Chris Hosey, lors d’une conférence de presse jeudi soir.

Lors d’une enquête de 2023 sur les menaces de fusillade en ligneLa police locale s’est entretenue avec le père du suspect, qui a déclaré que lui, le père, possédait des fusils de chasse mais que l’adolescent n’y avait pas accès sans surveillance, selon les rapports d’incident obtenus par CBS News.

Ces armes sont-elles légales en Géorgie ?

La loi géorgienne interdit aux mineurs de posséder des armes de poing, mais il n’y a pas d’âge minimum pour posséder un fusil ou un fusil de chasse en Géorgie. L’État impose également peu de restrictions aux adultes qui souhaitent porter des armes à feu.

En vertu de la loi fédérale et de l’État, l’adolescent n’aurait pas été légalement autorisé à acheter une arme de poing, une carabine ou un fusil de chasse. Centre Giffordsles individus doivent avoir au moins 18 ans pour acheter des armes de poing en Géorgie, tandis que la loi fédérale fixe le même âge minimum pour l’achat de fusils de chasse et de carabines, comme l’indique le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu.

Y a-t-il beaucoup de violence armée dans les écoles de Géorgie ?

Au cours de la dernière décennie, la Géorgie s’est classée au 10e rang national pour la violence armée sur les campus scolaires pour 100 000 personnes et au 16e rang pour les fusillades meurtrières dans les écoles par habitant, selon un rapport de l’Institut américain de statistique. Analyse de CBS News des données de la Base de données sur les fusillades dans les écoles primaires et secondaires et les estimations de population du recensement américain de 2020.

Quelles sont les lois sur les armes à feu en Géorgie ?

En Géorgie, les adultes ne sont pas tenus d’avoir un permis pour acheter des carabines, des fusils de chasse ou des armes de poing, ni d’enregistrer leurs armes à feu auprès du gouvernement. De plus, aucun permis n’est nécessaire pour porter des carabines et des fusils de chasse, selon l’Institut pour l’action législative de la National Rifle Association.

En 2022, la Géorgie a adopté une loi autorisant le port d’armes sans permis, ce qui élimine la nécessité d’un permis, d’une prise d’empreintes digitales et d’une vérification des antécédents pour porter des armes dissimulées en public.

Selon une analyse de CBS News, les lois géorgiennes sont parmi les moins strictes du pays.

La Géorgie a-t-elle une loi sur le drapeau rouge ?

Ordonnances de protection contre les risques extrêmes, communément appelées lois sur le « drapeau rouge »permettent à un tribunal d’ordonner le retrait temporaire des armes à feu d’une personne considérée comme risquant de se blesser ou de blesser autrui. Vingt-et-un États ont mis en place ce type de lois, mais la Géorgie n’en fait pas partie, selon Everytown, un groupe de défense de la sécurité des armes à feu.

Le représentant de l’État de Géorgie, Gabe Okoye, un démocrate dont le district est proche de Winder, a déclaré à CBS News qu’une loi sur le drapeau rouge en Géorgie aurait pu empêcher la fusillade du lycée d’Apalachee.

« Si nous avions eu une loi sur le drapeau rouge, je pense que cela ne serait pas arrivé, car l’enfant avait été signalé plusieurs fois auparavant », a-t-il déclaré.

Dans certains États, les membres de la famille peuvent déposer des ordonnances de protection contre les risques extrêmes. Dans d’autres États, les requêtes ne peuvent être déposées que par les forces de l’ordre. Les requêtes déposées par les forces de l’ordre ont tendance à aboutir devant le juge, a déclaré April Zeoli, professeure agrégée à l’Université du Michigan qui étudie ces lois, et le tribunal peut exiger que les armes soient retirées du domicile ou placées en lieu sûr à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile.

Les pétitions déposées par les membres de la famille ont tendance à rencontrer plus de difficultés d’approbation car « il est plus facile pour les forces de l’ordre de comprendre l’ensemble du processus que pour les civils, car ils savent ce qui compte comme preuve ou non », a déclaré Zeoli.

Dans quelle mesure les lois sur le drapeau rouge sont-elles efficaces pour mettre fin aux fusillades de masse ?

Zeoli a dirigé une étude dans six États – la plus importante aux États-Unis – sur les ordonnances de protection contre les risques extrêmes. Les données préliminaires recueillies par l’équipe de recherche sur environ 6 500 dossiers déposés dans des États tels que le Michigan, le Vermont et la Floride, ont montré qu’environ 3 % de ces ordonnances ont été déposées dans des affaires impliquant des mineurs, a déclaré Zeoli. Environ 10 % ont été déposées dans des affaires impliquant des personnes ayant menacé de commettre des fusillades de masse, et la majorité des ordonnances de protection contre les risques extrêmes ont été déposées pour des risques suicidaires ou des problèmes de santé mentale.

« Ce que nous savons, c’est que les ordres de protection extrêmes pour les fusillades de masse ne sont pas associés à des fusillades de masse ultérieures », a déclaré Zeoli. « Ces personnes ne commettent pas de fusillades de masse. » Cependant, a-t-elle averti, il reste difficile de quantifier si l’ordre de protection extrême a mis fin à la fusillade ou si d’autres facteurs ont été impliqués.

Les forces de l’ordre sont également confrontées à des difficultés sur le terrain, a déclaré Christopher Carita, un détective du département de police de Fort Lauderdale qui enquête sur les menaces de violence armée de masse et d’autres cas nécessitant le recours à une ordonnance de protection extrême. Il a déclaré avoir enquêté sur une trentaine de cas impliquant des mineurs et que le recours à une pétition peut « changer le cours des choses un à deux ans plus tard ».

Les fusillades de masse où quatre personnes ou plus sont tuées ou blessées ne représentent qu’une petite fraction du nombre de décès et de blessures par arme à feu dans les écoles aux États-Unis. Plus de 75 % des décès et 68 % des personnes blessées surviennent lors d’incidents qui ne sont pas classés comme des fusillades de masse et ne suscitent pas autant d’attention, selon la base de données sur les fusillades dans les écoles primaires et secondaires.

