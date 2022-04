Où le crime compte vraiment à mi-parcours 2022

Les images de la fusillade de masse dans le métro de New York la semaine dernière étaient choquantes : de la fumée dans l’air, du sang sur les carreaux et, au-dessus du sol, une chasse à l’homme massive en cours.

Il en va de même pour les propos de la gouverneure Kathy Hochul lors d’une conférence de presse qui a lié la fusillade à la perception que la ville et bien d’autres sont envahies par le crime. « Nous en avons assez de lire les gros titres sur la criminalité », a-t-elle déclaré. « Il faut que ça s’arrête. »

L’augmentation des crimes violents l’année dernière est un défi qui domine de nombreuses conversations sur la gouvernance démocratique. Les taux de crimes contre les biens varient selon la ville et ont généralement tendance à baisser, mais en 2021, les crimes violents, y compris les agressions et les meurtres, ont augmenté de 44 % par rapport à 2019 et de 5 % par rapport à 2020. Au cours de cette première année pandémique, les homicides ont grimpé en flèche. montant, bien que les taux de meurtres restent inférieurs à ce qu’ils étaient dans les années 1990, selon le Conseil de justice pénale.

En raison de l’endroit où ce crime se produit le plus – les zones urbaines – la question est susceptible d’avoir un impact beaucoup plus important sur les fortunes électorales de ceux qui gouvernent aux niveaux étatique et local que sur ceux qui se présentent au Congrès. Les combats politiques les plus difficiles sur la criminalité dans les mois à venir pourraient se dérouler entre les démocrates face à des électorats démocrates et les principaux challengers.

Dans les villes et les États, grands et petits, les démocrates ont modéré leur ton sur la police et ont viré au discours «dur contre le crime» généralement déployé par les républicains. Ils ont également stoppé ou annulé bon nombre des changements progressistes que les militants avaient réclamés au cours de la dernière décennie : l’État de New York a restreint sa réforme de la caution de 2019 avec de nouvelles règles ; Minneapolis a acheminé plus d’argent vers son service de police après les coupes en 2020; Chicago veut changer son programme de surveillance des suspects ; Philadelphie et Los Angeles débattent de l’ampleur de la croissance de leurs forces de police.

Alors que les critiques de droite attaquent le parti au pouvoir et que le grand public se demande pourquoi leurs villes sont devenues plus violentes, les démocrates modérés se tournent vers la gauche, les militants s’inquiètent des retours en arrière prématurés des réformes de la justice plus progressistes, et les experts et les politiciens mettent en garde que l’insécurité pourrait coûter des voix aux démocrates.

Ces dynamiques – augmentation de la criminalité, aggravation de la perception de la sécurité publique, de la titularisation et du temps nécessaire pour que les réformes prennent effet – posent toutes des défis aux démocrates qui se présentent aux élections cette année. Mais le crime ne sera probablement pas le principal problème à moyen terme pour tout Démocrates, en particulier ceux du Congrès, et bien qu’il s’agisse d’un bouc émissaire facile, ce ne sera probablement pas la question qui déterminera le succès démocrate au niveau national.

En tant que questions politiques, la criminalité et la sécurité publique ont un coût plus élevé lors des élections locales, où la politique est élaborée et les électeurs les plus touchés et inquiets par la criminalité sont concentrés. La tension progressiste-modérée au sein du Parti démocrate est également plus prononcée sur cette question car de nombreux débats sur le maintien de l’ordre et la sécurité publique ont lieu dans des municipalités dominées par les démocrates. Avec un mécontentement croissant à l’égard de la gouvernance démocrate en général, le crime pourrait n’être qu’une des nombreuses attaques républicaines, et non le problème décisif pour le contrôle du Congrès que de nombreux pessimistes prétendent qu’il sera.

Alors que l’inflation, les prix de l’essence, la hausse des taux d’intérêt et l’abordabilité du logement altèrent l’humeur nationale, « cela me fait croire qu’il est encore moins probable maintenant que le crime soit au centre de nombreuses campagnes, en raison de l’efficacité avec laquelle les républicains vont pour pouvoir utiliser le problème de l’inflation contre Biden et les membres démocrates du Congrès », m’a dit Dan Cox, directeur du Survey Center on American Life et chercheur principal à l’American Enterprise Institute.

Les Américains ont également une compréhension déformée de la gravité de la criminalité, ayant tendance à penser que la criminalité est en hausse alors que, historiquement, les données montrent qu’elle est en baisse. Les enquêtes Gallup au cours des trois dernières décennies ont constamment montré un écart entre la façon dont les Américains pensent que la criminalité s’aggrave dans le pays et autour d’eux. Cet écart était le plus élevé (les Américains pensant que le pays est plus dangereux que leur quartier) en 2020, bien qu’il ait diminué l’année dernière, avec plus d’Américains pensant que la criminalité est maintenant pire autour d’eux.

Mais cette perception pourrait ne pas se traduire par des changements majeurs dans le soutien des partis, comme cela a favorisé les républicains dans les années 1970 et 1980. Bien qu’en 2020, les démocrates dans les courses compétitives à la Chambre aient attribué leurs pertes au cri de ralliement progressiste pour «financer la police», le crime a tendance à être davantage un facteur de motivation pour les électeurs de base conservateurs. Les électeurs swing n’ont pas tendance à vivre dans les villes et les banlieues intérieures où la criminalité est un problème plus important. Ce tri géographique laisse les démocrates se battre entre eux – et faire face aux réactions négatives des électeurs démocrates.

Oui, la criminalité est un problème qui s’est aggravé

Les jours de débat pour savoir si le pays connaît une vague de criminalité sont révolus. Alors que l’année dernière a fourni des gros titres choquants sur le vol à l’étalage devenu fou, les actes violents de racisme dans les grandes villes et la violence armée jamais vue depuis des années, les chiffres depuis 2019 indiquent que les crimes violents n’ont cessé d’augmenter.

Les taux d’homicides ont grimpé en flèche en 2020, a conclu le Conseil de justice pénale dans un rapport publié cette année, reflétant également l’augmentation des voies de fait graves (en hausse de 4%) et des agressions par arme à feu (8%) dans tout le pays. Le FBI a également signalé le plus grand pic de meurtres depuis les années 1960, de 2019 à 2020 – et les crimes violents ont tendance à augmenter dans des villes comme Washington (en hausse de 28% depuis 2021), New York (crime majeur en hausse de 41% au cours des trois premiers mois de l’année), Seattle (en hausse de 20 % en 2021) et Denver (en hausse de 11 % depuis 2021).

Les républicains ont saisi ces tendances pour intensifier leurs attaques contre les démocrates comme étant faibles face au crime, et sont revenus au slogan de protestation populaire « defund the police » comme un gourdin, tout comme ils l’ont utilisé lors des élections de 2020. Pour de nombreux candidats qui se présentent actuellement à la réélection ou qui recherchent un soutien dans les courses primaires, la défense la plus simple est de se précipiter vers le centre et de suivre le message sur l’état de l’Union du président Joe Biden sur la criminalité, « ne pas définancer la police ». [but] pour financer la police. Financez-les. Financez-les.

Mais la réalité joue contre Biden : il n’y a en fait pas grand-chose que lui ou son administration puisse faire au sujet des taux de criminalité locaux. L’été dernier, après la publication de statistiques du FBI confirmant la crainte du public d’une augmentation de la criminalité et une campagne républicaine pour associer l’augmentation de la criminalité aux réformes démocrates progressistes, la Maison Blanche a annoncé de nouveaux efforts pour lutter spécifiquement contre la violence armée.

À l’époque, l’action de Biden semblait être une réponse désespérée à un problème que personne ne comprenait : « Joe Biden sait qu’il doit donner l’impression de faire quelque chose contre le crime », a écrit David A. Graham de l’Atlantic, «[but] le problème, pour Biden, est que le gouvernement fédéral ne peut tout simplement pas faire grand-chose : les initiatives les plus rapides semblent peu susceptibles d’avoir beaucoup d’effet, tandis que d’autres ont plus de potentiel mais ne se concrétiseront probablement pas bientôt.

Flash forward jusqu’à ce mois-ci, lorsque la Maison Blanche a annoncé de nouveaux efforts pour réglementer les «armes fantômes» (des armes à feu assemblées et achetées au coup par coup, les rendant introuvables) un jour avant la fusillade de masse dans le métro de New York, et les limites des changements rapides de politique deviennent plus apparent. Les actions les plus rapides en matière d’incarcération, de maintien de l’ordre, de réglementation des armes à feu et d’arrestations ont tendance à produire les changements les moins durables sur des problèmes institutionnels plus profonds – du temps que les démocrates confrontés à des électeurs anxieux à mi-mandat n’ont pas nécessairement.

Cette tension se joue lors des élections de haut en bas du scrutin, dans les États rouges et bleus, et incite les démocrates avec les circonscriptions électorales les plus libérales à changer de position pour paraître plus crédibles en matière de sécurité publique.

Les courses locales et à l’échelle de l’État sont celles où le crime sera un facteur déterminant

Le changement de ton dans la façon dont les démocrates parlent de la criminalité et de la police est plus apparent à mesure que vous regardez plus local, et pour une bonne raison : c’est le niveau où la politique est déterminée et où les électeurs peuvent rediriger l’essentiel de leur colère en punissant les titulaires.

Le changement a commencé parmi les démocrates déjà au pouvoir. À San Francisco l’année dernière, le maire de London Breed a illustré ce changement en annonçant une répression contre les « criminels qui détruisent notre ville » : « Cela prend fin lorsque nous prenons des mesures pour être plus agressifs avec les forces de l’ordre, plus agressifs avec les changements. dans nos politiques et moins tolérant face à toutes les conneries qui ont détruit notre ville.

Le maire Lori Lightfoot de Chicago a suivi avec un discours appelant à davantage de poursuites fédérales pour les crimes commis avec des armes à feu et à un moratoire sur la surveillance électronique des suspects violents.

À New York, Eric Adams, trois mois après le début d’un poste qu’il a obtenu en grande partie grâce à sa crédibilité en matière de maintien de l’ordre, a fait valoir que son mandat de maire serait jugé sur la criminalité et la sécurité. Après l’attaque du métro de ce mois-ci, il a redoublé d’efforts, affirmant qu’il « continuerait à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour endiguer les rivières qui alimentent la mer de violence ».

Tous les trois ont encore des années dans leurs mandats, mais les collègues démocrates qui se présentent pour la réélection, contre les rappels et dans les primaires sont confrontés à un dilemme plus difficile : gagner les électeurs qui ont perdu confiance en leur capacité à gérer la sécurité publique, tout en défendant leurs références libérales.

Ces courses plus locales, comme à Los Angeles, Louisville, Milwaukee et les concours de maires de Washington, DC ou les efforts de rappel contre les procureurs progressistes à Los Angeles et San Francisco, élèvent les démocrates modérés ou forcent les progressistes à prendre du recul par rapport à leurs réformes les plus audacieuses. Une course ouverte aux gouverneurs à New York et des candidatures à la réélection des gouverneurs dans le Colorado et le Michigan démontrent toutes comment le crime et la police ont poussé les démocrates à reconsidérer le financement de la police et les réformes de la justice pénale, à faire campagne pour lutter contre le crime et à abandonner régulièrement les arguments les plus progressistes que les militants avaient faits en 2020.

Les candidats à la mairie de Los Angeles et de Washington, par exemple, débattent de l’ampleur de l’augmentation du financement et des effectifs de la police – et non de l’ampleur de la réduction, tandis que les démocrates de New York suspendent une série de réformes de la caution après les dernières victoires républicaines et centristes. an.

La sécurité publique a jusqu’à présent joué un rôle clé dans ces courses, correspondant aux sondages réguliers au cours des quatre dernières années montrant un mécontentement croissant à l’égard du contrôle de la criminalité et la perception d’une aggravation de la criminalité depuis avant la pandémie, selon Gallup.

Mais ce mécontentement à l’égard de la sécurité publique ne blessera pas tous les démocrates de la même manière. Lorsque l’on regarde les courses au Congrès – où les candidats peuvent faire beaucoup de bruit (pensez à la façon dont les progressistes ont fait campagne pour le financement de la police), mais ne prennent pas beaucoup de mesures contre la criminalité et la police – l’économie submergera probablement la criminalité en tant que problème à moyen terme, les experts dit Vox.

Les données des sondages de Gallup et Pew au cours des derniers mois montrent une augmentation constante de la part des Américains déclarant que l’inflation et le coût de la vie sont le problème le plus important auquel le pays est confronté. Dans le sondage de Gallup, la criminalité se classe vers le bas, alors même que l’inquiétude des républicains a augmenté et que les inquiétudes des démocrates restent stables.

« L’inflation éclipse tout le reste », m’a dit Cox. Son organisation, le Survey Center on American Life, examine les résultats de son dernier sondage demandant aux Américains ce qu’ils pensent de divers points de contact de la guerre culturelle et de questions telles que la criminalité, l’immigration et la guerre en Ukraine avant les élections. «Les gens sont absolument concentrés sur l’inflation et préoccupés par les coûts de l’essence, les coûts du logement, le coût de tout. Cela a à peu près pris une grande partie de l’oxygène de la pièce pour ces autres problèmes », a-t-il déclaré.

Cox avait précédemment avancé cet argument lors du pic du débat sur la vague de criminalité l’année dernière, affirmant que les républicains n’auraient peut-être pas besoin de faire du crime un problème lorsqu’ils ont des arguments suffisamment solides à faire valoir sur l’économie. La même chose pourrait ne pas être vraie pour les courses plus localisées, cependant, et ces combats se développeront à mesure que les électeurs démocrates se syntoniseront sur les concours primaires.

Ensemble, ces priorités en duel entre réforme lente et action rapide présentent un cadeau empoisonné pour les démocrates qui se présentent dans des courses nationales et locales qui s’étaient engagés à lutter contre le crime et la sécurité publique sans recourir à des tactiques brutales, mais font maintenant face à un électorat épuisé et impatient de voir améliorations rapides. La question de savoir si les électeurs leur accorderont plus de temps pour effectuer des changements dépendra de l’habileté avec laquelle ces candidats modèrent leur ton – et font preuve de créativité avec des solutions.