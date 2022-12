Où le casting de The Bodyguard a maintenant 30 ans – de la mort tragique dans la baignoire à la bataille judiciaire furieuse et au rôle des amis

DE sa bande originale la plus vendue à la distribution vedette, le drame romantique de 1992 The Bodyguard est encore connu aujourd’hui comme l’un des classiques absolus du cinéma.

Le film mettait en vedette la grande sensation de chant tardive Whitney Houston dans le rôle de la diva de la pop Rachel Marron, qui est victime d’un harceleur et commence à recevoir de sinistres menaces.

L’agent des services secrets américains Frank Farmer – joué par un Kevin Costner maussade – est embauché pour la protéger et le couple se rapproche de plus en plus.

Étonnamment, cela fait 30 ans que le film est sorti, alors pour marquer le jalon, nous examinons de plus près ce qu’il est advenu du casting.

Whitney Houston (Rachel Marron)

Whitney Houston a joué la principale dame Rachel Marron – mais elle a failli ne pas prendre le rôle[/caption]

L’une des superstars originales, la grande dame Whitney Houston a vendu plus de 200 millions d’albums, de singles et de vidéos dans le monde entier au cours de sa carrière de chanteuse, il n’est donc pas surprenant que la bande originale de The Bodyguard soit l’un des cinq albums les plus vendus de tous les temps.

Malgré son succès d’actrice, elle était consciente de l’examen minutieux qu’elle obtiendrait en tant que popstar agissant dans un film et craignait que “les gens ne me harcèlent avant de me donner l’opportunité de faire le travail”.

Elle a ensuite joué dans une série de films, dont Waiting To Exhale et The Preacher’s Wife, avec Denzel Washington, et ses chansons à succès incluent I Will Always Love You et I Wanna Dance With Somebody.

Tragiquement, sa vie a pris fin en 2012, se noyant accidentellement dans une baignoire, les maladies cardiaques et la consommation de cocaïne se révélant être des facteurs contributifs.

Kevin Costner (Frank Farmer)

Kevin Costner et Whitney Houston ont développé un lien spécial lors du tournage ensemble[/caption]

Kevin a développé un lien étroit avec Whitney tout en travaillant ensemble sur le plateau – à tel point qu’il a continué à parler lors de ses funérailles.

Il est devenu l’un des plus grands noms d’Hollywood et a deux Oscars à son actif.

Plus récemment, le père de sept enfants a joué dans la série Paramount Yellowstone et vient de publier une nouvelle docu-série intitulée Yellowstone: One-Fifty.

Michèle Lamar Richards (Nicki)

Michele a choisi de rester à l’écart des projecteurs ces dernières années[/caption]

Après avoir joué la sœur jalouse de Rachel, Nicki, l’acteur et producteur Michele Lamar Richards a continué à apparaître dans Top Dog et Bar Room Babies.

Elle a également joué le professeur Lamaze dans Friends, The One With Two parts, Part 1, en 1995.

Depuis lors, Michele a gardé un profil relativement bas dans le monde du théâtre.

DeVaughn Nixon (Fletcher)

DeVaughn a continué à jouer et est apparu dans Terminator 2[/caption]

DeVaughn n’était même pas encore adolescent lorsqu’il a joué le fils de Whitney Houston, Fletcher.

Parlant de sa mère à l’écran des années plus tard, DeVaughn a déclaré: “Whitney était mon tuteur [on set]. Elle et moi étions vraiment, vraiment, proches.

Il a continué à apparaître dans une série de films populaires, dont Terminator 2 aux côtés d’Arnold Schwarzenegger.

Il est le fils du joueur de la NBA Norm Nixon, qu’il a récemment interprété dans une série sur les Lakers de Los Angeles des années 1980, intitulée Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Il vit maintenant à Los Angeles avec sa femme.

Gary Kemp (Sy Spector)

Gary Kemp a joué le publiciste de Rachel[/caption]

Le publiciste de Rachel Sy Spector a été joué par l’acteur et musicien britannique Gary Kemp.

Il a également joué un rôle essentiel dans le succès du boys band des années 80 Spandau Ballet, dans lequel il a joué aux côtés de son frère Martin.

Cependant, les membres du groupe se sont tous retrouvés plus tard devant le tribunal, le chanteur Tony Hadley, le batteur John Keeble et le saxophoniste Steve Norman affirmant qu’ils avaient droit à des centaines de milliers de livres de revenus de Gary – une réclamation qui a été rejetée.

Il vit maintenant avec la femme costumière Lauren Barber et le couple partage trois fils.

Il était auparavant marié à Sadie Frost, avec qui il partage également un fils.

Bill Cobbs (Devaney)

Cobbs a continué à poursuivre avec succès une carrière d’acteur[/caption]

Bill Cobbs a dépeint Devaney, le manager de Rachel dans le film de 1992, et a continué à jouer dans les années qui ont suivi.

Plus récemment, il a joué Oncle Jim dans Block Party, et il a également joué dans Sesame Street.

Parmi les autres émissions dans lesquelles il est apparu, citons The West Wing et ER.

Tomas Arana (Portman)

L’acteur a une série de films à succès à son actif[/caption]

L’assassin Greg Portman, joué par Tomas Arana, a été engagé pour tuer Rachel par sa sœur aînée jalouse Nicki.

Ce rôle mis à part, il est également connu pour des films tels que The Hunt for Red October, Gladiator, the Bourne Supremacy et The Dark Knight Rises.