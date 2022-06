Où l’avortement sera-t-il légal après que la Cour suprême a renversé Roe c. Wade ?

La Cour suprême des États-Unis a officiellement annulé Roe contre Wade, la décision historique de 1973 qui a établi un droit constitutionnel à l’avortement. Désormais, la question sera réglée État par État, 22 États susceptibles d’interdire rapidement tous ou presque tous les avortements.

Avant même que la Cour ne rende son avis en Dobbs c.Jackson Women’s Health Organization Vendredi, les législatures des États républicains à travers le pays avaient avancé avec de nouvelles interdictions et restrictions, en prévision de la décision.

Le gouverneur républicain de l’Oklahoma, Kevin Stitt, par exemple, a signé en avril une loi interdisant presque tous les avortements dans cet État – la seule exception concerne les avortements nécessaires “pour sauver la vie d’une femme enceinte en cas d’urgence médicale”. La nouvelle loi porte la peine maximale à 10 ans plus une amende de 100 000 $.

Deux leçons peuvent être tirées de cet effort pour rendre la loi de l’Oklahoma plus anti-avortement qu’elle ne l’était déjà. Les deux dépendent de l’annulation de la Cour suprême Roe contre Wade – une décision annoncée par un projet d’avis divulgué publié par Politico en mai et confirmé vendredi.

Premièrement, près de la moitié des États du pays n’autoriseront presque immédiatement aucun accès à l’avortement lorsque la décision sera finalisée et annoncée. Deuxièmement, davantage d’États pourraient suivre rapidement, tandis que les États avec des interdictions existantes pourraient promulguer des lois encore plus restrictives.

En décembre dernier, la Cour a entendu les plaidoiries en Dobbsune affaire du Mississippi qui a explicitement demandé à la Cour d’annuler Chevreuil. La plupart des six républicains de la Cour semblaient très désireux de le faire. Moins de deux semaines plus tard, la Cour a rendu une décision dans une affaire hors du Texas qui permet aux États d’interdire complètement l’avortement, tant qu’ils utilisent un mécanisme inutilement compliqué pour faire respecter la loi.

Maintenant, six juges – tous nommés par les républicains de la Cour – ont pris fin Chevreuil et la décision de 1992 Planification familiale c. Casey.

Selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche en faveur des droits reproductifs, et des reportages sur la récente législation anti-avortement, 22 États ont déjà des lois en vigueur qui interdisent purement et simplement l’avortement ou l’interdisent très tôt dans une grossesse. Ce ne sont pas seulement les soi-disant «lois de déclenchement», qui sont conçues pour entrer en vigueur rapidement avec un effort législatif minimal ou nul si Chevreuil est renversé. L’Oklahoma et plusieurs autres États interdisent toujours l’avortement avant 1973, date à laquelle Chevreuil a été prononcée à l’origine, qui n’ont jamais été abrogées au cours du demi-siècle au cours duquel Chevreuil les a empêchés de fonctionner. D’autres États ont adopté de nouvelles interdictions d’avortement depuis 1973.

La raison pour laquelle ces interdictions existantes n’ont pas été appliquées est que toute personne accusée de les avoir enfreintes aurait gagné devant les tribunaux, car Chevreuil interdire aux États d’interdire l’avortement. Sans pour autant Chevreuilcependant, ce ne sera plus le cas.

Même dans les États qui restreignent ou interdisent déjà l’avortement, nous assisterons probablement à une course aux armements parmi les législateurs des États rouges pour promulguer des lois anti-avortement plus larges et plus draconiennes. Stitt de l’Oklahoma a déclaré qu’il signerait tout projet de loi anti-avortement qui passerait devant la législature de l’État – et il est peu probable qu’il soit le seul parmi les gouverneurs républicains.

Que se passe-t-il immédiatement après Chevreuil est annulé ?

Comme mentionné ci-dessus, 22 États auraient des lois en vigueur qui imposent des restrictions très strictes à l’avortement. Cela comprend 18 États qui interdiraient purement et simplement l’avortement ou ne l’interdiraient qu’avec des exceptions limitées – par exemple si la personne cherchant à avorter pouvait mourir ou faire face à une “altération irréversible d’une fonction corporelle majeure” si sa grossesse n’était pas interrompue.

Certains de ces États, mais pas tous, autorisent également l’interruption de grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste. Pendant ce temps, certains États n’autorisent même pas les avortements lorsque la personne qui demande l’avortement sera handicapée de façon permanente, mais ne mourra pas si elle ne se fait pas avorter. La loi d’avril de l’Oklahoma, par exemple, n’autorise un avortement que “pour sauver la vie d’une femme enceinte en cas d’urgence médicale”.

Encore une fois, ces lois sont restées en grande partie inactives, en raison de Chevreuil et les décisions ultérieures de la Cour suprême protégeant le droit à l’avortement. Et certaines de ces lois sont des lois « déclencheuses » qui n’ont explicitement pris effet que Chevreuil devenu nul. Mais ces restrictions à l’avortement entreront en vigueur maintenant que la Cour suprême leur a donné le feu vert, fermant très probablement toutes les cliniques d’avortement dans les États dotés des lois les plus strictes.

Les 18 États avec des interdictions quasi totales sur les livres sont l’Alabama, l’Arizona, l’Arkansas, l’Idaho, le Kentucky, la Louisiane, le Michigan, le Mississippi, le Missouri, le Dakota du Nord, l’Oklahoma, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, l’Utah, la Virginie-Occidentale, le Wisconsin et Wyoming.

Dans certains cas, ces interdictions sont assez anciennes et antérieures Roe contre Wade lui-même. La loi du Wisconsin, qui fait de l’avortement un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans de prison, a plus de 170 ans. De plus, il est peu probable qu’il soit abrogé de sitôt, car la législature de l’État est gerrymandered à tous, mais assurez-vous que les républicains la contrôleront. Et la Cour suprême contrôlée par le GOP de l’État a statué que toute nouvelle carte doit utiliser les anciennes cartes gerrymandered comme référence.

Dans d’autres États, cependant, il est possible que les tribunaux d’État interviennent pour rétablir le droit à l’avortement, même si la Cour suprême élimine le droit constitutionnel fédéral d’interrompre une grossesse. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer (D), par exemple, a récemment demandé à la Cour suprême de son État de déclarer que les habitants du Michigan ont le droit à l’avortement. Les démocrates contrôlent une faible majorité des sièges de ce tribunal.

Le Michigan et le Wisconsin sont deux des quatre États – les autres sont l’Arizona et la Virginie-Occidentale – qui auraient un pré-Chevreuil interdiction de l’avortement dans les livres, mais n’ont pas de loi plus récente interdisant les avortements. Il pourrait y avoir des litiges supplémentaires dans ces quatre États pour déterminer si l’ancienne loi peut entrer en vigueur, bien que les républicains contrôlent les cours suprêmes des États de l’Arizona, de la Virginie-Occidentale et du Wisconsin, de sorte que ces tribunaux sont susceptibles de rétablir les anciennes interdictions.

Néanmoins, cette incertitude juridique pourrait expliquer pourquoi les législateurs de l’Oklahoma ont décidé d’adopter une nouvelle interdiction de l’avortement même si l’État en avait déjà une dans les livres. Comme Elizabeth Nash, experte en politique de santé reproductive de l’État chez Guttmacher, l’a dit à Vox, il est “beaucoup plus simple d’adopter une nouvelle interdiction” que d’attendre qu’une cour suprême de l’État se prononce sur l’ancienne.

Dans quelques cas, il y aura un certain délai entre le moment où la Cour suprême annule Chevreuil et lorsque l’interdiction de l’avortement par l’État entre en vigueur. L’interdiction quasi totale de l’Idaho sur les avortements, par exemple, prend effet 30 jours après Chevreuil est annulé.

En tout état de cause, à moins d’intervention des législateurs des États ou des tribunaux des États, presque tous les avortements seront probablement illégaux dans 18 États d’ici la fin de cet été – et cela suppose que les législateurs des États qui n’interdisent pas les livres n’en promulguent pas de nouveaux. à présent. Le nombre d’États avec des interdictions quasi totales de l’avortement pourrait augmenter rapidement.

De plus, quatre autres États – la Géorgie, l’Iowa, l’Ohio et la Caroline du Sud – ont des lois sur les livres interdisant l’avortement après la sixième semaine de grossesse, selon Guttmacher. C’est avant que beaucoup de gens sachent qu’ils sont enceintes. (Il y a aussi le cas inhabituel de la Caroline du Nord, qui avait autrefois interdit l’avortement dans les livres. Mais une loi plus récente semble avoir légalisé l’avortement jusqu’à la 20e semaine de grossesse.)

Certains États ont également des restrictions sur l’avortement qui se chevauchent. L’Idaho, par exemple, a une interdiction de six semaines et une loi “déclencheur” qui interdit presque tous les avortements un mois après Chevreuil des chutes. Les prestataires d’avortement dans les États où les restrictions se chevauchent devraient toutes les respecter – ce qui signifie que si l’une de ces restrictions est une interdiction absolue, ils ne seraient pas autorisés à pratiquer des avortements.

La course aux armements

Maintenant que Chevreuil est annulée, l’impact le plus immédiat sera que les États sont libres de restreindre ou d’interdire les avortements s’ils le souhaitent. Cela signifie que chaque élection qui décidera du contrôle d’une législature d’État ou d’un manoir de gouverneur pourrait rapidement devenir un référendum sur l’avortement.

La décision de la législature de l’Oklahoma de promulguer des peines plus sévères pour les prestataires d’avortement, même si l’État avait déjà une loi sur les livres faisant de l’avortement un crime, suggère que les législateurs républicains essaieront probablement de marquer des points avec leur base en promulguant de plus en plus de lois draconiennes.

Déjà cette année, les législateurs de 31 États ont présenté au moins 88 projets de loi interdisant au moins certains types d’avortements. Certains gouverneurs républicains ont passé des années à vanter leurs plans pour faire de leur État le plus anti-avortement du pays.

Il est temps de faire du Missouri l’État le plus pro-vie du pays ! Grâce aux dirigeants de la Chambre et du Sénat, nous sommes à un vote d’adopter l’un des plus forts #Anti-avortement projets de loi dans le pays – défendre la vie, protéger la santé des femmes et défendre l’enfant à naître. – Gouverneur Mike Parson (@GovParsonMO) 15 mai 2019

De plus, les législateurs des États ne sont pas les seuls responsables susceptibles de subir des pressions politiques pour réprimer les fournisseurs d’avortement. Les procureurs, en particulier les procureurs élus, peuvent subir des pressions pour porter des accusations contre les médecins qui pratiquent des avortements, même ceux qui sont entièrement légaux en vertu de la loi de l’État.

Pensez à un état comme l’Oklahoma, où, dans un post-Chevreuil monde, les avortements ne seront légaux que s’ils sont nécessaires pour sauver la vie d’un patient en cas d’« urgence médicale ». Les procureurs pourraient cibler les médecins et les forcer à fournir la preuve qu’un avortement particulier était vraiment nécessaire pour sauver la vie de leur patient.

Pendant ce temps, la simple menace de telles poursuites pourrait entraîner des décès inutiles, car les médecins pourraient ne pas vouloir pratiquer un avortement médicalement nécessaire et risquer des accusations de crime.

Un facteur qui pourrait atténuer l’impact des interdictions d’avortement au niveau des États est que plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont des avortements médicamenteux – dans lesquels le patient prend des pilules pour provoquer une fausse couche plutôt que de subir une intervention chirurgicale. Les États interdisent généralement un large éventail de drogues, telles que la marijuana, la cocaïne et l’héroïne, mais cela n’empêche guère les personnes qui souhaitent se procurer ces drogues de le faire. Il est peu probable que les gouvernements des États soient plus efficaces pour éliminer l’accès à la mifépristone, un médicament abortif courant approuvé par la Food and Drug Administration.

Il n’est pas clair non plus si la Cour suprême autorisera les États à interdire les médicaments approuvés par le gouvernement fédéral, bien que l’hostilité de la Cour actuelle au droit à l’avortement suggère qu’elle pourrait autoriser les États à le faire à l’avenir.

Mise à jour, 24 juin, 10h40 : Ce message a été mis à jour en fonction de la Décision de la Cour suprême annulant Roe c. Wade. Cliquez sur ici pour toute la dernière couverture de Vox sur cette décision et ses implications pour la santé reproductive aux États-Unis.

Ce que nous savons, c’est que la fin de Chevreuil ne sera que le début d’une nouvelle guerre pour le droit à l’avortement. Une grande partie de la bataille se déplacera vers les législatures des États, mais le Congrès et les tribunaux resteront des acteurs importants. Et les républicains, à la fois dans les rôles élus et dans le système judiciaire, seront probablement confrontés à des pressions considérables pour promulguer des interdictions d’avortement plus rigides.