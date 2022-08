Où Larry Borom et Braxton Jones s’intègrent-ils dans les plans O-line? – Section locale de Shaw

LAKE FOREST – Tout le printemps et l’été, la ligne offensive des Bears a ressemblé à un jeu de chaises musicales. Ils ont essayé d’innombrables combinaisons de joueurs de ligne avec l’attaque de la première équipe, et ils continueront probablement à le faire pendant plusieurs semaines.

Les Bears ont repêché quatre joueurs de ligne recrues et ajouté trois vétérans en agence libre. Les ajouts les plus récents étaient le plaqueur vétéran Riley Reiff et le joueur de ligne vétéran Michael Schofield, qui peuvent jouer la garde ou le tacle.

L’afflux de monteurs de lignes a laissé tout le monde se battre pour se positionner.

Le plaqueur de deuxième année Larry Borom a débuté huit matchs la saison dernière en tant que recrue. Le choix de repêchage de cinquième ronde de 2021 a joué à la fois au tacle droit et gauche à plusieurs reprises, bien qu’il ait passé plus de temps sur le côté droit.

Au printemps, il partage son temps équitablement entre tacle droit et tacle gauche. Les joueurs de ligne de la NFL ont tendance à minimiser les difficultés de changer de position. Borom a déclaré à Shaw Local qu’il est prêt à jouer partout où l’équipe a besoin de lui, mais passer de droite à gauche, ou vice versa, nécessite certainement des ajustements mentaux.

“Si vous êtes droitier et que vous essayez d’écrire quelque chose, puis que vous essayez d’être gaucher, c’est différent”, a déclaré Borom. « Il faut tout retourner. Certaines personnes, ce n’est pas si difficile à comprendre. D’autres, c’est ça.

Lors de l’entraînement de mardi, Borom a partagé le temps avec Reiff au tacle droit, tandis que le choix recrue de cinquième ronde Braxton Jones a joué au tacle gauche. Les Bears ont signé avec Reiff un contrat d’un an d’une valeur garantie de 10 millions de dollars. Ce lourd contrat indique probablement que Reiff sera dans la formation de départ lorsqu’il sera en bonne santé.

Reiff peut jouer de chaque côté mais sera probablement le tacle gauche à moins que Jones ne détruise les attentes de tout le monde. Si Reiff est sur le côté gauche, Borom pourrait être le favori pour commencer au tacle droit.

C’est un bon signe que Jones, qui a joué au football universitaire au FCS Southern Utah, voit des représentants avec l’attaque de la première équipe. Borom a déclaré que Jones avait la combinaison parfaite de longueur et d’athlétisme pour la position de tacle.

“Chaque jour, je continue d’apprendre et de concourir, et c’est la chose la plus importante”, a déclaré Jones. “Ce n’est pas parce que je cours avec le [first team] ne veut pas dire que quelque chose change.

Il y a une différence – en particulier avec une recrue d’une école FCS – entre tester un gars au tacle gauche dans le camp d’entraînement et le commencer là-bas la semaine 1. Si Jones devait commencer au tacle gauche lors de l’ouverture de la saison le 11 septembre contre San Francisco, ce serait un bouleversement monumental.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus et le coordonnateur offensif Luke Getsy ne s’inquiètent pas du moment où les cinq meilleurs joueurs de ligne émergeront. Ils ont été autour du jeu NFL assez longtemps pour savoir que la réponse se matérialisera en temps voulu.

“Nous avons beaucoup de travail à faire au cours de ces deux prochaines semaines, en veillant à déterminer ce dans quoi nous sommes bons, qui nous sommes et quel type d’état d’esprit, de mentalité avec lequel nous voulons jouer”, a déclaré Getsy. .

Le nouveau système de blocage de course des Bears s’accompagne d’un changement significatif dans le jeu de jambes. Les monteurs de lignes se déplacent plus souvent latéralement dans le schéma à large zone. C’est pourquoi l’accent a été mis sur les joueurs de ligne qui perdent du poids pendant l’intersaison.

Borom a passé la majeure partie de l’intersaison à s’entraîner dans les installations de l’équipe et au centre d’entraînement SPEAR à Vernon Hills. Il a augmenté ses entraînements de conditionnement pour atteindre ses objectifs de poids.

“Le plan de l’année dernière, dès que le bord a été défini, c’était tout”, a déclaré Borom. « Celui-là, tu dois pouvoir courir. Il faut savoir courir et avoir un bon jeu de jambes. Ils veulent que nous soyons plus légers et plus maigres, c’est pour ça.

Présence du mardi : Tackle Teven Jenkins reste absent. Le secondeur Roquan Smith, qui attend un nouveau contrat, ne s’est pas non plus entraîné. Le plaqueur défensif Angelo Blackson est présent mais ne participe pas aux entraînements depuis plusieurs jours.

Le réseau NFL a rapporté lundi que les Bears tenaient des discussions commerciales centrées sur Jenkins. Eberflus a seulement déclaré que Jenkins résolvait un problème non divulgué avec les entraîneurs.

Répondant à un tweet de fan mardi, Jenkins a écrit “ne croyez pas tout ce que vous lisez” sur Twitter.

Je vais bien ne crois pas tout ce que tu lis — Tev (@TevenJenkins) 2 août 2022

Borom, qui est proche de Jenkins, a déclaré que Jenkins gère sa situation “de la meilleure façon possible”.

“Je n’ai pas vraiment trop de commentaires sur sa situation, à part qu’il est mon garçon, c’est mon pote”, a déclaré Borom. “Il essaie de faire du mieux qu’il peut.”