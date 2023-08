Où l’anticipation des débuts de Kyle Harrison se classe dans l’histoire des prospects des Giants

Cela fait longtemps.

Kyle Harrison fera ses débuts dans les ligues majeures mardi, ce qui signifie qu’il est le meilleur espoir de lanceur que les Giants aient introduit dans les grandes ligues depuis au moins Madison Bumgarner, il y a près de 14 ans. Ou, pour le dire autrement, la dernière fois que les Giants ont appelé une perspective de lanceur aussi excitante, Eugenio Vélez était le premier frappeur.

Lorsque Logan Webb a fait ses débuts, il suffisait de lancez un tweet Pitching Ninja, mais cela ne signifie pas que c’était un début médiatisé. Le ton de mon article était plus « c’est sûr que c’est bizarre de voir un prospect des Giants avec de bonnes choses » que l’onction d’un futur as des Giants. Webb était le cinquième espoir des Giants avant la saison 2019; certains points de vente ont Harrison comme meilleur espoir de lanceur gaucher au baseball et l’une des meilleures perspectives globales. Il n’y a pas de comparaison entre le battage médiatique et les attentes des deux lorsqu’ils ont été appelés.

Il est donc temps de revenir sur certains des meilleurs lanceurs potentiels de l’histoire des Giants et de voir à quel point ils étaient excités à l’époque. Comment Harrison correspond-il?

Juan Marichal — 1960

Marichal n’est pas inclus parce qu’il a été médiatisé dans la presse de San Francisco. Il est ici pour rappeler que l’observation des prospects est un phénomène relativement récent. Il y avait quelques fonctionnalités sur Marichal alors qu’il parcourait les ligues mineures, mais il ne méritait qu’une mention désinvolte et légèrement dédaigneuse dans cette colonne San Francisco Examiner comment renverser la saison des Giants. (Autres suggestions inclus banc Willie McCovey et payer Orlando Cepeda moins de 30 000 $ pour récupérer « le feu des autres années ».)

Quand Marichal a livré le plus grand début de lanceur de l’histoire des ligues majeures – il a lancé un jeu blanc et n’a accordé qu’un seul coup sûr – les Giants jouaient devant la plus petite foule nocturne de la saison à ce stade (13 279). S’il y avait eu un Baseball America à l’époque, il aurait certainement été le meilleur lanceur du baseball. Si un lanceur comme celui-là faisait ses débuts à domicile aujourd’hui, vous vous attendriez à une augmentation substantielle de la fréquentation.

À l’époque, cependant, les chiens de prospection n’étaient pas une chose. Sur une échelle de 1 à 10, un étant « complètement négligé » et 10 étant « légèrement moins médiatisé qu’Apollo 11 », les débuts de Marichal deviennent simples 3. La performance était un 11, mais le battage médiatique ne l’était certainement pas.

Scott Garrelts — 1982

Nous passerons outre toutes les perspectives de lancer qui ont suivi Marichal car il n’y avait pas beaucoup de battage médiatique pour eux non plus. Lorsque John Montefusco a été appelé, il était l’un des «trois autres» dans un titre centré sur Butch Metzger et son doux, doux favoris. Même autant d’attention était rare pour un prospect à l’époque.

Garrelts était cependant l’un des premiers espoirs de l’ère Baseball America, et il était constamment classé comme l’un des meilleurs prospects de l’organisation. Il est arrivé le 31 août 1982, mais il n’a fait ses débuts que lorsque les Giants ont déjà été éliminés, et même alors, il n’a fait que s’est faufilé dans la neuvième manche d’une défaite fulgurante. Il était souvent blessé, même en tant que ligue mineure, et ses problèmes de contrôle n’avaient pas encore été résolus, vous pouvez donc comprendre le manque de battage médiatique.

Garrelts finira par diriger la Ligue nationale dans l’ERA en 1989, mais ses débuts deviennent clairs 2 sur le hype-o-mètre.

Russ Ortiz — 1998

Shawn Estes a failli faire cette liste, mais le titre de l’examinateur avant ses débuts en 1995 était « Estes reçoit enfin un appel », et le manager Dusty Baker a déclaré: « Je ne sais pas vraiment grand-chose sur lui, mais Bobby (Bonds) l’a vu dans San Jose et je l’aimais. Ce n’est… pas exactement beaucoup de battage médiatique.

Ortiz, cependant, avait retiré 63 frappeurs en 36 manches à San Jose avec une MPM de 0,25 la saison précédente, et c’était à l’époque où les lanceurs n’avaient tout simplement pas retiré autant de frappeurs. Il est venu pour une équipe des Giants qui se disputait et avait désespérément besoin d’aide pour lancer, et il y avait au moins un peu de battage médiatique ici.

Pas grand-chose, cependant. La belle saison d’Ortiz n’a pas suffi à le faire avancer Liste des 100 meilleurs prospects de Baseball America, et il s’était bagarré en Triple A avant sa promotion. Ainsi, même si ses débuts suscitent un enthousiasme général, il est plus proche d’un 4.

Kurt Ainsworth — 2001

Nous sommes maintenant à l’ère du parc Pac Bell, ce qui signifie que les perspectives devenaient de plus en plus importantes. Internet était devenu une plaque tournante établie pour les amateurs de sport, et cela s’est accompagné d’une sensibilisation accrue aux perspectives, aux choix de repêchage et aux systèmes agricoles. Ainsworth était un choix de premier tour des Giants en 1999, et il était le neuvième meilleur lanceur du baseball (30e au total) l’année où il a fait ses débuts. C’est une bonne recette pour le battage médiatique.

Sauf que le moment de ses débuts était bizarre. Son ERA était supérieur à 5,00 en Triple A, et bien qu’une partie de cela puisse être imputée à la Pacific Coast League, d’autres espoirs réussissaient à avoir des ERA inférieurs à la moyenne de la ligue, y compris un gars nommé Ryan Vogelsong. Il n’était pas nécessaire d’ajouter Ainsworth à la liste avant le repêchage de la règle 5, donc ce n’était pas seulement une décision procédurale.

Le statut de brouillon et le battage médiatique des prospects ont toujours valu à Ainsworth un 5 sur le hype-o-mètre, bien qu’il ait eu plusieurs points enlevés par son Fresno ERA. Au fur et à mesure des questions triviales, cependant, «Qui était le seul prospect des Giants à être échangé contre un chevalier littéral? » est là-haut.

(En plus, j’avais oublié que Cousin de David Hasselhoff était autrefois sur le point de faire les ligues majeures avec les Giants, alors maintenant je vous le rappelle.)

Jérôme Williams — 2003

On y va. Prenez vos coquilles de puka et souvenez-vous d’une perspective vraiment médiatisée. Williams n’avait que 17 ans lorsqu’il a dominé le A-ball de la saison courte, et il n’avait que 20 ans lorsqu’il a atteint le Triple A. Alors qu’il est passé du 19e espoir en 2001 et 2002 au 50e espoir en 2003, les fans des Giants l’attendait depuis très longtemps et il n’avait jamais connu de saison décevante dans les ligues mineures. Il a rejoint une équipe qui n’a jamais passé une seule journée hors de la première place et qui a fini par gagner 100 matchs. Ses débuts ont donc été une autre cerise sur le gâteau d’un énorme sundae de baseball. C’est comme si on lui donnait un 7 peut-être un peu injuste, mais je m’en tiendrai. Le battage médiatique était réel.

Williams a duré dans les ligues majeures assez longtemps pour abandonner un circuit à Buster Posey, alors ne l’appelez pas un buste, mais il n’a pas eu le genre de carrière All-Star que les fans des Giants espéraient. Que ce soit un autre rappel que l’âge des perspectives de lancement n’est pas aussi important que l’âge des perspectives de frappe.

Jesse Foppert — 2003

Foppert était le meilleur espoir de lancer au baseball à l’époque, selon Baseball America. Après des décennies de faux départs et de fausses promesses, les Giants ont finalement eu un as unique et futur. Voici ce que BA a écrit à son sujet dans son Prospect Handbook de 2003 :

Il a un mouvement fluide, donnant l’impression qu’il travaille à peine, et la balle saute toujours hors de sa main. Foppert a une balle rapide du milieu des années 90 qui a atteint 99 mph à Double-A Shreveport en 2002. La balle rapide a tellement de vie qu’il avait à peine besoin de ses autres lancers en Double-A. Son deuxième meilleur lancer est un séparateur que les frappeurs ne peuvent pas licencier lorsqu’il plonge hors de la zone de frappe.

Rappelez-vous qu’il y a eu des changements au fil des ans avec comment la vitesse de balle rapide est mesurée, de sorte que la balle rapide du milieu des années 90 aurait été plus proche des années 90 supérieures en utilisant les mesures d’aujourd’hui, et que 99 mph serait à trois chiffres. Il allait être tellement, tellement bon. Il était facile 9 sur le hype-o-mètre, ne manquant qu’un score parfait parce qu’il ne dominait pas exactement les mineurs dans les départs avant ses débuts.

Quand il est arrivé dans les majors, cependant, la balle rapide de Foppert a à peine atteint 90 mph. « C’est étrange », ont pensé les fans des Giants. « Je me demande s’il y a de quoi s’inquiéter ? » C’était. Il n’y avait pas de plus grande déconnexion dans l’histoire des Giants entre les attentes d’une perspective de lanceur et la réalité de ce dont il était capable. Il était presque certainement déjà blessé et sa première saison s’est terminée tôt lorsqu’il a eu besoin d’une opération à Tommy John. Trois ans plus tard, il était sur les Mariners. J’adorerais voyager dans le temps et mettre des nanobots médicaux dans cette épaule. Il allait devenir une légende.

Fait amusant moyen: Foppert est finalement revenu chez les Giants pour un contrat de ligue mineure, et il était là assez longtemps pour être coéquipiers avec Brandon Crawford et Madison Bumgarner.

Matt Caïn — 2005

Cain était le 13e meilleur espoir du baseball avant la saison 2005, et les deux seuls lanceurs au-dessus de lui étaient Felix Hernández et la future légende des Giants Scott Kazmir. Cain n’avait que 20 ans lorsqu’il a fait ses débuts. Alors que ses chiffres en Triple A n’étaient pas si flashy (beaucoup de marches, une MPM de 4,39), il était définitivement là-haut sur le hype-o-mètre. Voici ce que notre propre Andrew Baggarly a écrit sur son premier départ:

Non, Matt Cain n’a pas lancé un coup sûr ou retiré 20 prises ou fait voir les aveugles lors de ses débuts dans les ligues majeures. Compte tenu de la fanfare de son ascension dans les ligues mineures, certains dans la foule auraient pu s’attendre à autant lundi soir.

Ouais, c’est ce que vous pourriez écrire après qu’un prospect particulièrement médiatisé ait fait ses débuts. Caïn obtient un 9, avec un point annulé par l’histoire récente des Giants d’utiliser des perspectives de lanceur pour vous briser le cœur. Le battage médiatique était réel, mais il a été mesuré.

(De plus, le battage médiatique était justifié. Enfin!)

Tim Lincecum — 2008

Pas seulement la perspective de lanceur la plus médiatisée de l’histoire des Giants de San Francisco, mais dans la conversation pour la perspective de lanceur la plus médiatisée de base-ball histoire. Il lui a fallu 13 matchs de ligue mineure pour se qualifier pour les ligues majeures, et vous pouvez faire valoir qu’il aurait dû être encore plus tôt. Les statistiques de carrière de Lincecum chez les mineurs lorsqu’il a été appelé étaient absolument absurdes.

IP : 62 2/3

H : 26

BB : 23

K : 104

ERA : 1,01

Fiche : 6-0

Les fans étaient-ils ravis de le regarder? Oh, mon pote, étaient-ils. Un nerd même réécrit « ‘Twas the Night Before Christmas » en son honneur. Les débuts étaient sur ESPN Sunday Night Baseball, rien de moins.

Un facile dix, surtout si l’on tient compte du fait que Cain a aidé les fans des Giants à croire que les perspectives de lancer pourraient en fait avoir de bonnes carrières. Les Giants présenteront des perspectives médiatisées à l’avenir, mais il est difficile d’imaginer que l’un d’entre eux soit médiatisé comme celui-ci.

Madison Bumgarner — 2009

Les dieux du baseball ont brisé Ainsworth, Williams et Foppert et les ont dispersés aux quatre coins de la ligue, et ils l’ont fait juste pour vous embêter. Mais ils ont mis cette douleur sur une carte de crédit qui accumulait des intérêts composés. Quelques années plus tard, ils ont dû rembourser cette ventouse, et cela leur a coûté un Cain, un Lincecum et un Bumgarner. Les fans des Giants ne s’en souciaient pas.

Les débuts de Bumgarner ne ressemblaient cependant pas à ceux de Lincecum. Au début de la saison, Bumgarner était l’un des meilleurs espoirs de lanceur du baseball, et il avait connu une saison absolument loufoque l’année précédente – 164 retraits au bâton et 21 buts sur balles en 141 manches 2/3, avec un dossier de 15-3 et une MPM de 1,46. en La grave. Mais sa vélocité est allée de 93,4 mph au printemps à 88,7 mph lors de ses débuts dans les ligues majeures. Lorsque sa balle rapide a disparu, ses retraits au bâton ont également disparu. Ainsi, alors qu’il était toujours une bonne perspective et qu’il réussissait très bien à empêcher les courses entre High A et Double A (1,85 ERA), son faible taux de retrait au bâton de 5,8 K / 9 était préoccupant.

Rétrospectivement, ils auraient dû faire de lui le frappeur de nettoyage. C’est ce dont les Giants de 2009 avaient vraiment besoin.

Les fans étaient enthousiasmés par Bumgarner, mais il y avait plus d’appréhension que ce que vous verriez normalement avec un espoir de premier plan. Il n’était plus le même lanceur qu’au printemps, et ce n’est jamais un bon signe pour un jeune lanceur.

Ça, euh, a marché.

Le battage médiatique de Bumgarner n’était qu’un 7, alors. S’il lançait au milieu des années 90 tout le temps, cela aurait été beaucoup plus élevé.

Donc, compte tenu de tout cela, où se classe Harrison? Inférieur à Lincecum, bien sûr. Probablement inférieur à Cain. Supérieur à Ainsworth.

Donnons à Harrison un 7, alors. Il aura soit la carrière des Giants de Jerome Williams, soit la carrière des Giants de Madison Bumgarner. A moins qu’il soit quelque part entre les deux. Ou pire. Ou mieux.

Le complexe industriel qui attire les prospects est plus fort et plus puissant qu’il ne l’a jamais été, donc Harrison attirera beaucoup d’attention, même de la part des fans occasionnels des Giants. Il est cependant loin d’être l’espoir de lancer le plus médiatisé de l’histoire des Giants. Il s’avère que l’organisation a plutôt bien réussi sur ce front à l’époque du Pacific Bell Park, et cela devrait aider à soulager au moins une partie de la pression sur lui.

(Photo de Harrison au MLB All-Star Futures Game 2022 : Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)