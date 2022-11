Où la tempête tropicale Nicole devrait apporter de fortes pluies

“L’inquiétude est qu’il pourrait y avoir des totaux de pluie horaires d’un pouce, pouce et demi, qui en quelques heures pourraient submerger” les zones urbaines ou les endroits à haute altitude, a déclaré M. Roth.

Une fois que le temps pluvieux plus chaud et tropical de Nicole aura traversé le nord-est, une masse d’air plus froid se déplacera vers l’est, faisant chuter les températures élevées bien en dessous de la moyenne dimanche.