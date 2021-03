Où la politique étrangère de Biden mène les États-Unis

Peu de temps après son entrée en fonction, le président Biden a annoncé triomphalement que «l’Amérique est de retour», affirmant qu’il placerait l’internationalisme et la diplomatie au cœur de son approche de la gouvernance – le tout dans le but de renforcer la position des États-Unis sur la scène mondiale, et réaffirmant son avantage concurrentiel sur la Chine.

Près de six semaines après le début de son mandat, il a déjà pris un certain nombre de décisions de politique étrangère qui donnent une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler. L’image qui se dessine correspond au ton de sa campagne présidentielle: il joue les choses avec prudence, annule bon nombre des politiques perturbatrices que son prédécesseur a introduites – mais ne s’engage pas dans un renversement majeur des investissements à long terme des États-Unis au Moyen-Orient. Est.

Biden s’est engagé à renouveler le traité de non-prolifération nucléaire New Start avec la Russie et a arrêté le soutien américain à la guerre au Yémen. Mais la semaine dernière, il a également ordonné des frappes aériennes contre des combattants soutenus par l’Iran en Syrie, et a refusé de tenir les pieds de la famille royale saoudienne au feu en raison de son rôle dans l’ordre du meurtre de Jamal Khashoggi, un journaliste américain.

Biden a également tenu ses promesses de limiter les aventures internationales et de se montrer dur avec la Chine. Et le mois dernier, il a ordonné à Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, de diriger un «Examen global de la posture» pour évaluer où les États-Unis pourraient dépenser trop de ressources militaires à l’étranger, et où davantage pourrait être nécessaire.