Où la poésie romantique dans une langue en déclin attire les foules dans les stades

Le festival de poésie a eu lieu pour la première fois depuis la pandémie, et il y avait une nuance sur la fragilité de la vie. Le chanteur Hariharan a captivé le public avec une lente méditation sur la vie tirée d’un poème de Muzaffar Warsi.

Pour le faire ou le casser, ça ne prend pas de temps, La vie n’est qu’une maison de rosée sur les pétales d’une fleur.

Parmi la foule qui s’est déversée hors de la grande tente où Hariharan s’est produit, il y avait Snigdha Kar, une écologiste, et sa fille de 7 ans, Shreyashri. Alors que la chanteuse s’attardait sur une ligne de poésie, la répétant encore et encore, Mme Kar ferma les yeux, laissant les notes s’enfoncer.

La musique et la poésie offrent un moment d’enracinement dans un monde en évolution rapide du travail, des voyages et des obligations familiales, a-t-elle déclaré. Alors que Mme Kar a dit qu’elle avait toujours été émue par les paroles et la poésie – “J’avais l’habitude de prêter plus d’attention aux mots”, a-t-elle dit – elle a commencé des cours classiques en ligne pendant la pandémie pour comprendre la musique aussi.

“J’ai aussi acheté une guitare”, a-t-elle dit, ajoutant avec un sourire penaud : “Vous savez, la musique classique peut parfois devenir ennuyeuse.”

L’attraction principale du festival était les sessions de poésie, des opportunités de micro ouvert où les poètes en herbe récitaient nerveusement leurs œuvres, essayant de s’en tenir au mètre et à la rime, aux classes de maître qui les encourageaient à continuer à composer même s’ils luttaient avec les bases de l’écriture ourdou. ou forme.

“La poésie ne consiste pas seulement à organiser des mots”, a déclaré le poète Suhail Azad, qui a pris une retraite anticipée en tant que policier pour se concentrer à plein temps sur la poésie, aux participants d’une classe de maître. “Si ça touche le coeur, c’est de la poésie.”

Lors du récital de poésie phare du festival, le mushaira, une demi-douzaine de poètes chevronnés ont pris place sur la scène, enchantant le public dans des styles distincts, souvent sous des ovations debout.