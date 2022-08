Où la lutte pour un retour au bureau est terminée et le bureau gagné

Gabe Tucker, 26 ans, est avocat chez Fortif Law Partners à Birmingham, où la part des offres d’emploi qui permettent le travail à distance est d’environ la moitié de celle de New York. Chaque matin, M. Tucker enfile une chemise boutonnée, conduit 15 minutes et arrive au bureau vers 8 h. Autrement dit, sa routine demeure identique à celle qu’il avait avant le début de la pandémie (à l’exception de ne plus avoir à porter de cravate). Le soir, lui et ses collègues portent parfois un toast pour célébrer la conclusion d’un accord. Ils sont de retour au bureau depuis juin 2020, avec masques et autres précautions Covid.

“C’est un travail normal, à peu près”, a déclaré M. Tucker. « Nous avons eu du mal à travailler à distance. Nous aimons tous être les uns avec les autres.

L’occupation des bureaux de San Francisco est à 39% de son niveau prépandémique et celle de New York à 41%, selon les données de la société de sécurité des bâtiments Kastle. Austin, Texas, quant à lui, est à près de 60 %. Ensuite, il y a le Huntington Center, une tour de bureaux de 37 étages au centre-ville de Columbus, qui compte désormais environ 85% de ses occupants prépandémiques sur place à un moment donné de la semaine, selon Hines, la société qui gère le bâtiment.

Traci Martinez, l’associée directrice du bureau de Squire Patton Boggs, un cabinet d’avocats avec des bureaux au 20e étage du Huntington Center, a déclaré que quelqu’un venant de San Francisco pourrait entrer dans son bureau et s’émerveiller du buzz.

“Ils entraient dans notre immeuble et disaient:” Wow, c’est tout simplement normal “”, a déclaré Mme Martinez, 45 ans.

Elle a une vue d’ensemble des disparités dans les retours au bureau à l’échelle nationale. Elle assure la coordination avec les responsables des nombreux bureaux de l’entreprise et a constaté que ses sites de l’Ohio se sont remplis plus rapidement que beaucoup d’autres, en particulier celui de Washington, DC.