Où la Chine vise sa diplomatie après le Congrès du Parti communiste — RT World News

La vague d’activités diplomatiques de Pékin montre une volonté de renforcer les liens régionaux et d’empêcher l’isolement imposé par les États-Unis

Depuis la conclusion du 20e Congrès du Parti, la Chine est sur une lancée diplomatique. Au cours de la seule semaine dernière, il a accueilli le Premier ministre du Pakistan, le dirigeant du Vietnam et l’Allemand Olaf Scholz, tout en envoyant son vice-Premier ministre à Singapour, où 19 accords bilatéraux ont été signés. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a ensuite suivi.

Le congrès du parti est l’événement politique le plus important de la Chine, où Pékin détermine son ordre du jour et définit la direction pour l’année suivante. Il est donc naturel que de nombreuses choses soient « mises en attente » jusqu’à la fin de la réunion.

Puis, immédiatement après, l’appel à l’action suit et, sur la scène internationale, la Chine a beaucoup de travail à faire et beaucoup de rattrapage à faire. La question la plus urgente est la volonté américaine de diaboliser Pékin et de contenir sa montée, et la constitution de coalitions de pays déterminés à faire exactement cela.

Nous avons vu le ‘Quad’, le ‘Indo-Pacific Framework’, AUKUS, ‘Partners for a blue Pacific’ ​​- la liste est longue. Washington a également imposé des niveaux de sanctions sans précédent à la technologie chinoise dans le but de freiner son développement national.

La Chine est sous pression. Mais la violence n’a jamais été dans le livre de jeu de la politique étrangère de Pékin. Au lieu de cela, il préfère passer à l’offensive diplomatique, et c’est ce qu’il fait ici. L’objectif de la Chine n’est pas de se battre avec les États-Unis, mais de saper indirectement les objectifs de Washington par une offensive de charme envers les pays qu’elle juge importants.

Et ces pays – dont l’Allemagne, Singapour, le Vietnam, le Pakistan et la Tanzanie – sont essentiels à l’agenda de la Chine de diverses manières.

Tout d’abord, la Chine veut garder l’Europe à bord, surtout à un moment où les États-Unis poussent le continent à prendre parti contre Pékin. Il veut maintenir les liens économiques ouverts et empêcher le découplage. L’Allemagne, en tant qu’État le plus grand et le plus influent de l’UE, est essentielle à cet effort. Le gouvernement de Berlin et les chefs d’entreprise du pays ont un intérêt commun à cet égard, et la visite de Scholz à Pékin a été entreprise malgré l’opposition écrasante des médias et des groupes de réflexion liés aux États-Unis.















Deuxièmement, Singapour. La Cité du Lion est peut-être petite, mais c’est un centre financier et technologique critique en Asie du Sud-Est qui est un partenaire indispensable pour la Chine. Il est amical avec les États-Unis, mais voit également la Chine d’un œil positif. Parmi les 19 accords bilatéraux signés cette semaine, certains concernaient la technologie. Singapour est très influent pour maintenir l’Asie du Sud-Est et le reste de la région ouverts à la Chine.

Troisièmement, le Vietnam. En tant que voisin de la Chine et État communiste, la relation avec Hanoï est très importante. C’est aussi compliqué. Les deux parties ont un énorme différend territorial sur la mer de Chine méridionale et le sentiment populaire vietnamien est extrêmement défavorable à la Chine. Il n’est pas surprenant que les États-Unis le considèrent comme un quasi-allié potentiel pour tenter de contenir Pékin.

Cependant, la volonté du dirigeant vietnamien de venir immédiatement après la conférence du parti indique qu’en raison de son idéologie, Hanoï est toujours disposé à accorder sa bénédiction au système politique chinois, ce qu’il ne peut pas reproduire avec les États-Unis. Le Vietnam ne veut pas être stratégiquement dominé par la Chine, mais il ne peut finalement pas non plus vraiment faire confiance aux États-Unis. L’histoire ne ment pas. Le maintien de la neutralité du Vietnam est donc un point important pour Pékin.

Quatrièmement, le Pakistan. En raison de la géographie, le Pakistan est l’un des partenaires les plus stratégiques de la Chine, car il offre une route de la Chine elle-même jusqu’à l’ouest de l’océan Indien, le golfe Persique, la mer Rouge et donc, par extension, l’Europe. C’est précisément pourquoi le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC) s’efforce de maximiser les infrastructures du pays pour en faire une voie économique pour la Chine, contrecarrant toute tentative potentielle d’imposer un embargo naval autour de sa périphérie et de contourner l’Inde.















Il n’est pas surprenant que lors de la visite du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à Pékin, l’accent ait été mis sur le CPEC et le réengagement des deux parties à cet égard. Il convient de noter que Sharif est subtilement plus pro-occidental que son prédécesseur, Imran Khan, ce qui signifie que la Chine doit garder le Pakistan motivé alors que le pays est aux prises avec des crises fiscales et humanitaires.

Enfin, la Tanzanie. Contrairement aux autres partis, les États-Unis ne font pas d’efforts sérieux pour gagner les pays africains contre la Chine car le continent n’est pas une priorité et la plupart de leurs promesses en termes d’aide et de développement sont creuses. La Chine, quant à elle, choisit de se faire un devoir d’inviter des dirigeants africains à Pékin afin de démontrer ses liens étroits et sa solidarité de longue date avec le continent. Les pays africains trouvent en Chine un public qu’ils ne trouvent pas auprès de l’Occident. En organisant ces réunions, Xi Jinping visera à continuer à promouvoir des relations commerciales et d’investissement favorables avec la Tanzanie afin de défendre le message du développement partagé et des relations “Sud-Sud”.

En conclusion, la Chine intensifie son jeu diplomatique. Les États-Unis veulent resserrer l’étau de l’endiguement, et Pékin pense que la meilleure façon d’en sortir est de garder autant de pays que possible à bord et d’approfondir son intégration économique et commerciale avec eux. C’est pourquoi les voisins les plus importants de la Chine – Singapour, le Vietnam et le Pakistan – ainsi que son partenaire le plus critique en Europe – l’Allemagne – étaient les premiers et les plus importants à l’ordre du jour. Pour conclure, la Chine a également démontré qu’elle continuait de donner la priorité aux relations avec les pays africains, ce que l’Occident néglige.