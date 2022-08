Où la Chine envisage de mener des exercices militaires autour de Taiwan

Une carte du New York Times des exercices prévus montre comment, à certains endroits, ils se produiront à moins de 10 milles de la côte de Taïwan, bien au-delà des zones ciblées par les précédents exercices de tir réel et dans les zones que Taïwan désigne comme ses eaux territoriales. Deux des régions où l’armée chinoise tirera des armes, probablement des missiles et de l’artillerie, se trouvent à l’intérieur de ce que Taïwan appelle sa frontière maritime. Au total, les cinq zones entourent l’île et marquent une nette escalade par rapport aux précédents exercices chinois.

Dans son avertissement, l’armée chinoise a demandé à tous les bateaux et avions d’éviter les zones identifiées pendant trois jours. Pour Taïwan et l’armée américaine, une question clé sera de savoir s’ils obéissent aux ordres ou testent la détermination de la Chine à effectuer les tests en envoyant des bateaux et des avions dans ces zones.

L’impasse rappelle un incident survenu en 1995 et 1996 appelé la troisième crise du détroit de Taiwan. À l’époque, la Chine a tiré des balles réelles et des missiles dans les eaux autour de Taïwan pour signaler sa colère face à un voyage du président taïwanais de l’époque, Li Teng-hui, aux États-Unis. Les États-Unis ont ensuite envoyé deux groupes de porte-avions dans la région et en ont navigué un à travers le détroit de Taiwan.

Les nouveaux exercices de tir réel auront lieu dans des zones plus proches de l’île que celles de 1995 et 1996, ce qui pose un problème à Taïwan et aux États-Unis. Si la Chine agit, elle doit décider si elle souhaite offrir une démonstration de force similaire à la crise précédente.