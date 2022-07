Où la Chine change ses voies diplomatiques (au moins un peu)

Visites éclairs dans des pays africains en crise. Un centre de formation élégant pour les politiciens prometteurs du continent. La perspective d’une importante remise de dette pour un pays africain préféré.

Alors que les relations avec les États-Unis et l’Europe s’effondrent, la Chine entame une nouvelle vague de diplomatie en Afrique, où elle domine le commerce avec les pays riches en ressources et entretient des liens amicaux avec des dirigeants pour la plupart autoritaires, sans être entravés par la concurrence de l’Occident.

La campagne de la Chine pour cultiver les allégeances africaines s’inscrit dans une grande compétition géopolitique, qui s’est intensifiée depuis le début de la guerre en Ukraine. Se disputant déjà férocement leur loyauté en Asie, Pékin et Washington se disputent désormais largement l’influence, les États-Unis, l’Europe et leurs alliés démocratiques étant positionnés contre la Chine, la Russie, l’Iran et d’autres autocraties. Pour intensifier la compétition, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï V. Lavrov, a entamé dimanche une tournée en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République démocratique du Congo.