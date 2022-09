LES corgis royaux sont reconnus dans le monde entier comme un symbole de la reine Elizabeth II et de la monarchie, mais qu’adviendra-t-il d’eux après son décès tragique ?

La reine Elizabeth II a laissé derrière elle au moins quatre chiens lors de son décès, dont deux corgis, un cocker spaniel et un dorgi (un teckel corgi).

Photo prise le 26 février 1970 La reine Elizabeth II pose avec son chien Corgis. Crédit : AFP

Qui sont les corgis de la reine ?

Les deux corgis s’appellent Muick et Sandy, tandis que le cocker et le dorgi s’appellent Lissy et Candy.

La maison de la reine a accueilli deux nouveaux corgis en 2021 lorsque le prince Philip a été admis à l’hôpital et qu’elle a reçu les chiots doués Fergus et Muick.

Muick a été nommé d’après le lieu d’été préféré de la reine au château de Balmoral, et Fergus a reçu son nom d’un oncle décédé de la reine, qui a été tué pendant la Première Guerre mondiale.

Malheureusement, Fergus est décédé deux mois plus tard d’une malformation cardiaque et a été remplacé par un autre chiot, en juin, par le prince Andrew et ses petites-filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Muick et son jeune compagnon étaient aux côtés de la reine jusqu’à sa mort.

Où iront les corgis de la reine après sa mort ?

Pendant son règne, les corgis de la reine ont reçu leur propre chambre dans le palais connu sous le nom de Corgi Room.

Leurs draps étaient nettoyés quotidiennement et doublés de paniers en osier surélevés pour les lits.

Ils ont également mangé des plats gastronomiques fraîchement préparés, notamment du lapin et du bœuf.

À Noël, ses compagnons canins ont reçu des bas pleins de jouets et de friandises pour chiens.

Les corgis d’Elizabeth II étaient pris en charge par deux valets de pied appelés “Doggie 1” et “Doggie 2”.

Un corgi a même été aperçu lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012 aux côtés de Daniel Craig, dans les couloirs de Buckingham Palace.

Un corgi royal lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012 aux côtés de Daniel Craig. Crédit : AFP

On ne sait pas exactement où les chiens iront maintenant que leur propriétaire est malheureusement décédé, mais la correspondante royale Victoria Arbiter a affirmé qu’elle ne doutait pas que la reine aurait mis en place des arrangements.

Elle a confié à The Independent : “Nous ne pouvons que spéculer sur les plans pour les corgis – rien n’est laissé au hasard avec la famille royale.

“La famille royale est une famille d’amoureux des chiens, bien qu’aucun n’aime particulièrement les corgis. La reine était définitivement le seigneur et le maître et avait une manière merveilleuse avec eux. Ils étaient connus pour pincer les chevilles de la famille royale.”

“Tous les enfants de la reine les ouvriraient à bras ouverts”, a-t-elle ajouté.

Claudia Joseph, journaliste basée à Londres, a déclaré: “Andrew a des Cocker Spaniels pour qu’il puisse reprendre celui qu’il lui a donné. William et Kate aiment aussi les chiens pour pouvoir en avoir.”

Combien de corgis la reine avait-elle ?

La reine a possédé au moins un corgi pendant la majeure partie de sa vie, après être tombée amoureuse de la race à l’âge de sept ans.

Son père lui avait acheté un corgi appelé «Dookie» pour elle et sa sœur Margaret.

Peu de temps après, une autre corgi, Jane, a été ajoutée à la famille et elle a donné naissance à une portée dont deux chiots ont été gardés – Crackers et Carol.

Le jour de son 18e anniversaire, Elizabeth II a reçu le corgi Susan, et depuis son couronnement en 1952, la reine a soigné plus de 30 corgis.

Susan est le corgi d’origine à partir duquel tous les corgi de la reine ont été élevés depuis.

Photo de fichier en date du 17/5/1980 de la reine Elizabeth II avec certains de ses corgis marchant sur le parcours de cross-country lors de la deuxième journée des essais équestres de Windsor Crédit : PA

Photo de fichier en date du 21/9/1950 de la princesse Elizabeth tenant un corgi. Pendant son règne, la reine possédait plus de 30 corgis Crédit : PA