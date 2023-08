« Où irons-nous respirer ? Les Grecs en colère alors que les incendies mettent en danger les poumons d’Athènes

Des groupes d’extrême gauche ont appelé à des rassemblements de protestation, dont un sous le slogan « Nous ne pouvons pas respirer ». Un autre rassemblement était prévu vendredi.

Dans les rues d’Athènes, les citadins en avaient assez. « Chaque année, ils disent la même chose : ‘Nous faisons ce que nous pouvons ; c’est le changement climatique », a déclaré Haris Karathomas, 47 ans, un physiothérapeute qui faisait de la randonnée sur le mont Parnitha. « Je ne peux plus y aller. Je ne supporte pas de voir les arbres brûlés, les maisons, les animaux errant dans les cendres.

Les autorités ont insisté sur le fait qu’elles avaient fait tout leur possible pour protéger la forêt et les zones résidentielles qui l’entourent. Mais, ont-ils déclaré, la combinaison de conditions très sèches – alimentées par des vagues de chaleur consécutives – et de vents violents avait rendu leur travail particulièrement difficile.

L’ampleur des incendies en Grèce est la pire jamais enregistrée, a déclaré mercredi le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias. Et jeudi, Janez Lenarcic, le commissaire à la gestion des crises de l’Union européenne, qui a envoyé des pompiers et des avions pour aider, a déclaré qu’il s’agissait des « plus grands incendies de forêt jamais enregistrés auxquels l’UE ait été confrontée ».