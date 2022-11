Où ira l’IA ensuite ?

La prochaine percée viendra probablement des modèles d’IA multimodaux, qui sont armés de plusieurs sens, comme la capacité d’utiliser la vision par ordinateur et l’audio pour interpréter les choses, m’a dit Eck. La prochaine grande chose sera de comprendre comment intégrer des modèles de langage dans d’autres modèles d’IA au fur et à mesure qu’ils perçoivent le monde. Cela pourrait, par exemple, aider les robots à comprendre leur environnement grâce à des signaux visuels et linguistiques et à des commandes vocales.

Yann LeCun, scientifique en chef de l’IA chez Meta

L’IA générative va s’améliorer de plus en plus, a déclaré LeCun : “Nous allons avoir de meilleures façons de spécifier ce que nous attendons d’eux.” Actuellement, les modèles réagissent aux invites, mais “pour le moment, il est très difficile de contrôler ce que le système de génération de texte va faire”, a-t-il ajouté. À l’avenir, espère-t-il, “il y aura des moyens de modifier un peu l’architecture afin qu’il y ait un certain niveau de planification plus délibéré”.

Raia Hadsell, directrice de recherche chez DeepMind

Hadsell était également enthousiasmé par les systèmes d’IA générative multimodaux, qui combinent l’audio, le langage et la vision. En ajoutant l’apprentissage par renforcement, qui permet aux modèles d’IA de s’entraîner par essais et erreurs, nous pourrions voir des modèles d’IA avec “la capacité d’explorer, d’avoir de l’autonomie et d’interagir dans des environnements”, m’a dit Hadsell.

Apprentissage plus approfondi

Ce que les licenciements massifs sur Twitter signifient pour ses travailleurs de l’IA

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Twitter a peut-être perdu plus d’un million d’utilisateurs depuis qu’Elon Musk a pris le relais. La firme Bot Sentinel, qui traque les comportements inauthentiques sur Twitter en analysant quotidiennement plus de 3,1 millions de comptes et leur activité, estime qu’environ 877 000 comptes ont été désactivés et 497 000 autres ont été suspendus entre le 27 octobre et le 1er novembre. C’est plus du double du nombre habituel. .

Pour moi, il est clair pourquoi cela se produit. Les utilisateurs parient que la plate-forme va devenir un endroit moins amusant pour sortir. C’est en partie parce qu’ils ont vu Musk licencier des équipes de personnes qui travaillent pour s’assurer que la plate-forme est sûre, y compris toute l’équipe d’éthique de l’IA de Twitter. C’est probablement quelque chose que Musk regrettera. L’entreprise réembauche déjà des ingénieurs et des chefs de produit pour 13 postes liés à l’apprentissage automatique, y compris les rôles impliqués dans la confidentialité, la manipulation de la plate-forme, la gouvernance et la défense des utilisateurs en ligne contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les dommages coordonnés. Mais nous ne pouvons que nous demander quels dommages ont déjà été causés, en particulier avec les élections américaines de mi-mandat imminentes.