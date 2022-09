Où ira le corps de la reine dans les prochains jours, sur les cartes

Le voyage prendra plus d’une semaine, avec des arrêts en cours de route. Les plans sont en place depuis des décennies, mais le calendrier exact est toujours sujet à changement.

La reine est décédée au château de Balmoral, un domaine royal des Highlands écossais acheté pour la reine Victoria par son mari au XIXe siècle. On dit que la reine Elizabeth a adoré la vaste maison de campagne, où elle a passé des étés à jouer avec ses corgis bien-aimés, à faire de l’équitation et à se promener dans la nature.

Le palais du XVIe siècle, résidence officielle du monarque britannique en Écosse, contient les quartiers d’habitation préservés de Mary, reine d’Écosse, et est rempli avec des tapisseries élaborées et des meubles ornés. Il possède également des jardins immaculés et une collection de joyaux royaux.