UNE version All-Stars de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! devrait sortir sur les écrans en 2023.

L’émission spéciale mettra en vedette des camarades de camp très appréciés des années passées, mais où est-elle filmée?

TVI

Où I’m A Celebrity… All Stars sera-t-il filmé ?

Après des mois de rumeurs, il a été confirmé que la version spéciale All-Stars de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! ne sera pas tourné dans le camp australien habituel.

Les hôtes Ant et Dec ont confirmé sur leurs réseaux sociaux que la série serait tournée en Afrique du Sud.

Le duo s’est rendu sur sa page Twitter pour publier un clip d’eux en train de filmer l’émission qui sera diffusée en 2023.

À côté de la vidéo, ils ont écrit : « Afrique du Sudaaaaaa ! C’est vrai, nous tournons une version très spéciale de I’m A Celebrity en Afrique du Sud qui arrive sur vos télés en 2023. #ImACeleb”

Selon les rumeurs, qui participerait à I’m A Celebrity… All Stars ?

Carol Vorderman

Brian Roberts – Le soleil

Carol pourrait participer à la série All-Stars[/caption]

On pense que Carol Vorderman pourrait retourner dans la jungle après avoir participé à la saison 16.

Une source a déclaré au Sun : « Carol a toujours été en tête de la liste de souhaits des producteurs ; à certains égards, elle était la parfaite camarade de camp.

«Elle était drôle, franche et intelligente et disons simplement qu’elle a donné du fil à retordre aux plus jeunes filles dans la douche de la jungle.

“Ses flirts avec Joel ont été l’un des grands sujets de discussion de la série, donc inscrire Carol pour All Stars semble être une évidence.”





Jordanie Banjo

Brian Roberts – Le soleil

Jordan a été le premier à l’émission en 2016[/caption]

Le Sun a révélé comment Jordan Banjo retournait dans la jungle I’m A Celebrity.

Lorsqu’il est apparu pour la première fois dans l’émission en 2016, Jordan était la quatrième célébrité à être exclue de l’émission.

Une source a déclaré: «ITV espère que Jordan apportera beaucoup de plaisanteries à sa première série All Stars très attendue.

“Il est toujours prêt à rire et ne devrait avoir aucun problème à garder le moral dans le camp.”

Gillian McKeith

TVI

Gillian McKeith dans Je suis une célébrité[/caption]

Gillian est apparue dans I’m A Celeb en 2012, alors qu’elle faisait partie de l’un des moments les plus emblématiques de la série.

Elle est entrée dans l’histoire de la télévision lorsqu’elle s’est évanouie lors d’un procès en direct.

Cependant, il semble que cela ne l’ait pas découragée car elle pourrait être de retour pour la version All-Stars.

Selon certaines rumeurs, de nombreuses autres célébrités participeraient à nouveau à I’m A Celeb, notamment: