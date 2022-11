Où honorer nos soldats – Kelowna Capital News

Les cérémonies du jour du Souvenir auront lieu dans le centre de l’Okanagan le 11 novembre, bien que les services commencent trois jours plus tôt.

Le 11 novembre :

Kelowna

La Légion de Kelowna sera l’hôte d’un défilé et d’une « fête des couleurs », marchant du parc Stuart le long de l’avenue Bernard jusqu’à la rue Abbott, et enfin jusqu’au cénotaphe du parc municipal. Après la cérémonie, des groupes de jeunes seront invités à la légion pour le déjeuner, tandis que la musique des Old Time Fiddlers et des cornemuses et tambours se produira au Parkinson Rec Centre de 12h à 15h30.

Rutland

Organisée par l’unité 376 des vétérans de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air, la cérémonie aura lieu au cénotaphe de Lions Park. Une soirée aura ensuite lieu au Rutland Centennial Hall.

Pays des lacs

À Lake Country, dirigez-vous vers l’école secondaire George Elliott à 10 h 30 pour un service suivi d’une promenade jusqu’au cénotaphe.

Peachland

La région de Peachland accueillera une cérémonie au cénotaphe du parc des cénotaphes, à partir de 10h30.

Kelowna Ouest

Royal LePage Place sera le lieu du service, qui sera également diffusé sur le câble Shaw pour ceux qui ne peuvent pas y assister. Le déjeuner sera servi à la Légion de Westbank après la cérémonie.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

City of KelownaCity of West KelownaLake CountryJour du Souvenir